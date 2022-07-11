Шанхай выделит 1 трлн юаней на развитие метавселенной — Finance.ua

Шанхай выделит 1 трлн юаней на развитие метавселенной
Правительство Шанхая озвучило план поддержки индустрии метавселенной и цифровой экономики. Он рассчитан на 3 года и подразумевает инвестиции на сумму более 1 трлн юаней (около $1,5 млрд). Это самые крупные вложения в сферу metaverse среди государств и компаний.
Особое внимание власти уделяют таким моментам:
- Поддержка облачного рендеринга, технологий искусственного интеллекта и блокчейна.
- Пилотный запуск раздела торговли цифровыми активами на Шанхайской бирже.
- Новый культурный туризм, который сочетает виртуальное и реальное взаимодействие. Шанхай разрабатывает новый проект Yuanlv Shanghai — прогулки по городу с дополненной реальностью.
- Развитие оригинальных блокчейн-игр с международной конкурентоспособностью.
- Переход от обычных соцсетей к мета-сетям, которые собирают весь опыт в цифровом и реальном мире.
- Строительство фабрики цифровых двойников. Это помогает ускорять производственные процессы.
Как видим, у Шанхая весьма амбитные цели и планы. И в этом явно прослеживается желание превзойти Гонконг. Напомним, что этот город стал тестовым полигоном сразу для трех метавселенных, в том числе и для метаверса от Цукерберга.
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