Шанхай выделит 1 трлн юаней на развитие метавселенной — Finance.ua

Шанхай выделит 1 трлн юаней на развитие метавселенной Сегодня 21:32 — Технологии&Авто

Шанхай выделит 1 трлн юаней на развитие метавселенной

Правительство Шанхая озвучило план поддержки индустрии метавселенной и цифровой экономики. Он рассчитан на 3 года и подразумевает инвестиции на сумму более 1 трлн юаней (около $1,5 млрд). Это самые крупные вложения в сферу metaverse среди государств и компаний.

Особое внимание власти уделяют таким моментам:

Поддержка облачного рендеринга, технологий искусственного интеллекта и блокчейна. Пилотный запуск раздела торговли цифровыми активами на Шанхайской бирже. Новый культурный туризм, который сочетает виртуальное и реальное взаимодействие. Шанхай разрабатывает новый проект Yuanlv Shanghai — прогулки по городу с дополненной реальностью. Развитие оригинальных блокчейн-игр с международной конкурентоспособностью. Переход от обычных соцсетей к мета-сетям, которые собирают весь опыт в цифровом и реальном мире. Строительство фабрики цифровых двойников. Это помогает ускорять производственные процессы.

Как видим, у Шанхая весьма амбитные цели и планы. И в этом явно прослеживается желание превзойти Гонконг. Напомним, что этот город стал тестовым полигоном сразу для трех метавселенных, в том числе и для метаверса от Цукерберга.

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