Шаг к развитию логистики и экспорта: Украина стала ассоциированным государством-участником «Триморья» — Finance.ua
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Шаг к развитию логистики и экспорта: Украина стала ассоциированным государством-участником «Триморья»

Казна и Политика
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Шаг к развитию логистики и экспорта: Украина стала ассоциированным государством-участником «Триморья»
Шаг к развитию логистики и экспорта: Украина стала ассоциированным государством-участником «Триморья»
На саммите инициативы Трех морей в Бухаресте 6 сентября 2023 года Украина стала ассоциированным государством-участником «Триморья».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
По словам министра экономики Юлии Свириденко, это означает, что наша страна получила доступ ко всем инструментам, наработанным в рамках инициативы.
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«В первый день саммита дискуссия концентрировалась прежде всего на вопросе Украины. Для наших партнеров война, начатая россией, стала поводом задуматься о необходимости изменения мировых подходов — модернизации инфраструктуры, транспортных систем, обеспечения продовольствием, привлечения инвестиций в энергетику и другие стратегические сектора, чтобы полностью избавиться от российской нефти и газа. Партнеры призвали нас приобщиться к перестройке архитектуры региона, которая является требованием времени из-за российской агрессии», — отметила Свириденко.
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Также и для Украины, и для стран, являющихся членами или ассоциированными членами инициативы Трех морей, ключевым направлением усилий является развитие логистики и торговли в регионе.
Как подчеркнула министр, участвующие в этой инициативе государства развивают транспортные способности для облегчения экспорта из Украины. Поэтому, несмотря на войну и регулярные обстрелы, торговля в Дунае и торговые пути, идущие в порты Румынии, Болгарии, Хорватии и Греции, быстро развиваются.
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«С победой и восстановлением полной свободы навигации в Черном море мы увидим новую реальность торговли в регионе Инициативы Трех Морей — свободную и эффективную, благодаря развитой инфраструктуре», — отметила Свириденко.
Также она обратила внимание на необходимость разрешения проблем, имеющихся в торговых отношениях между странами. Прежде всего речь идет о снятии барьеров в торговле и возобновлении экспорта украинского зерна и других культур.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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