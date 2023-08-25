Сезонные работы становятся менее популярными: новые тренды по трудоустройству украинцев в Польше — Finance.ua

Сезонные работы становятся менее популярными: новые тренды по трудоустройству украинцев в Польше Сегодня 15:02 — Личные финансы

Сезонные работы становятся менее популярными: новые тренды по трудоустройству украинцев в Польше

Украинцы в Польше все чаще ищут вакансии, которые позволяют работать долго на одном месте.

Об этом свидетельствует внутреннее исследование международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно исследованию, 76% опрошенных украинцев уже работали в Польше, впервые приехали только четверть. Для сравнения, в 2018 году количество приехавших впервые составляло около 37%.

Помимо роста числа украинцев, повторно приехавших в Польшу, увеличилось и количество тех, кто менял работу только 1−2 раза, они составляют 66%. Украинцев, сменявших работу более трех раз — 30%. 4% респондентов ответили, что меняли работу более 5 раз.

Ровно половина опрошенных 50% проживает в Польше от года до трех лет. Менее года назад приехало 42%, и только 8% обосновались более пяти лет назад.

По данным Gremi Personal в Польшу чаще всего уезжают жители украинских городов с населением до 50 тысяч — 36%, количество приехавших из городов с населением от 50 до 100 тысяч составляет 29%. От 100 до 500 тысяч — 18%, свыше 500 тысяч — 17%.

«Часть по-прежнему приезжают на сезонные работы, но их количество значительно уменьшилось за последние полтора года. Становится трендом внимательное, скрупулезное изучение вакансий, которые позволят работать на одном месте длительное время», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации.

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Подавляющее число низкоквалифицированных работников трудоустраиваются на производстве мясной и рыбной продукции, в пекарнях, в заведениях питания, на складах, на замораживании овощей и фруктов, на производствах компонентов электронной техники изготовления строительных материалов и т. д.

«В то же время, украинцы становятся все более требовательными в поисках работы в Польше. К тому же, мы продолжаем наблюдать за изменениями трендов на рынке трудоустройства. Все больше в Польше ищут высококвалифицированных работников из Украины — среди популярных вакансий: директор по продажам, директор по подбору персонала, маркетинговый директор, бизнес-аналитик, инвестиционный аналитик, операционный директор. И этот перечень можно продолжать», — заключает Анна Джоболда.

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