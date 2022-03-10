Сейм Литвы единогласно призвал дать Украине статус кандидата на членство в ЕС — Finance.ua

Сейм Литвы единогласно призвал дать Украине статус кандидата на членство в ЕС

Сегодня 17:32 — Мир

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление. Резолюция также призывает перейти к срочному началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

За документ проголосовали единогласно. Об этом свидетельствует трансляция заседания Сейма 10 марта.

«К Украине нужно применить ускоренную процедуру принятия в ЕС без промедлений», — говорится в документе.

«Украина нас объединила — мы говорим одним голосом, делаем одно дело... Украина напомнила нам, что свобода — это не подарок, что за свободу нужно постоянно бороться», — отметила во время заседания председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал инициативу предоставить Украине возможность стать членом ЕС. Также членство Украины в ЕС поддержали Эстония и Польша.

Справка Finance.ua:

Европейский союз уже начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на присоединение к блоку. Еврокомиссии предстоит озвучить официальное заключение, а после этого все 27 членов союза решат, будет ли странам предоставлен статус стран-кандидатов;

при этом Европарламент 1 марта принял резолюцию, которая запустила работу институтов ЕС над вступлением Украины в Союз. После завершения работы страна получит статус кандидата в блок, а только после этого сможет претендовать на полноценное членство (до этого идут консультации);

обычно процедура может занимать от нескольких лет до десятилетий. Однако в случае с Украиной предлагают использовать новую специальную короткую процедуру. Ее предложил премьер Словакии Эдуард Гегер.

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