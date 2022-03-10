Сейм Литвы единогласно призвал дать Украине статус кандидата на членство в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Сейм Литвы единогласно призвал дать Украине статус кандидата на членство в ЕС

Сегодня 17:32Мир
25
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление. Резолюция также призывает перейти к срочному началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
За документ проголосовали единогласно. Об этом свидетельствует трансляция заседания Сейма 10 марта.
«К Украине нужно применить ускоренную процедуру принятия в ЕС без промедлений», — говорится в документе.
«Украина нас объединила — мы говорим одним голосом, делаем одно дело... Украина напомнила нам, что свобода — это не подарок, что за свободу нужно постоянно бороться», — отметила во время заседания председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал инициативу предоставить Украине возможность стать членом ЕС. Также членство Украины в ЕС поддержали Эстония и Польша.

Справка Finance.ua:

  • Европейский союз уже начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на присоединение к блоку. Еврокомиссии предстоит озвучить официальное заключение, а после этого все 27 членов союза решат, будет ли странам предоставлен статус стран-кандидатов;
  • при этом Европарламент 1 марта принял резолюцию, которая запустила работу институтов ЕС над вступлением Украины в Союз. После завершения работы страна получит статус кандидата в блок, а только после этого сможет претендовать на полноценное членство (до этого идут консультации);
  • обычно процедура может занимать от нескольких лет до десятилетий. Однако в случае с Украиной предлагают использовать новую специальную короткую процедуру. Ее предложил премьер Словакии Эдуард Гегер.
По материалам: Обозреватель
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.