Северная Корея стоит за самой большой кражей криптовалюты в истории — ФБР — Finance.ua
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Северная Корея стоит за самой большой кражей криптовалюты в истории — ФБР

Сегодня 05:52Криминал
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Северная Корея стоит за самой большой кражей криптовалюты в истории — ФБРСеверная Корея стоит за самой большой кражей криптовалюты в истории — ФБР
В конце марта северокорейские хакеры смогли украсть около $625 млн в Ethereum. Это самая большая кража в криптовалюте в истории.
Об этом сообщает ФБР.
Хакерам удалось взломать блокчейн Ronin и работающую на нем видеоигру Axie Infinity. Разработчики узнали о том, что их система скомпрометирована, только через шесть дней после взлома.
Правоохранители утверждают, что за кражей стоят Lazarus Group и APT38 — самые известные хакерские группировки КНДР. Считается, что Lazarus Group суммарно украла более миллиарда долларов в криптовалютах.
Сейчас хакеры отмывают полученные деньги через Tornado Cash — сервис, позволяющий запутать следы, откуда и куда идет криптовалюта. Американские власти пытаются отследить, откуда и на какие кошельки уходили деньги.
По материалам: НВ
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