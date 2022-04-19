Хакерам удалось взломать блокчейн Ronin и работающую на нем видеоигру Axie Infinity. Разработчики узнали о том, что их система скомпрометирована, только через шесть дней после взлома.
Правоохранители утверждают, что за кражей стоят Lazarus Group и APT38 — самые известные хакерские группировки КНДР. Считается, что Lazarus Group суммарно украла более миллиарда долларов в криптовалютах.
Сейчас хакеры отмывают полученные деньги через Tornado Cash — сервис, позволяющий запутать следы, откуда и куда идет криптовалюта. Американские власти пытаются отследить, откуда и на какие кошельки уходили деньги.