Северная Корея больше не может финансировать программы вооружения криптовалютой — Finance.ua
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Северная Корея больше не может финансировать программы вооружения криптовалютой

Финтех и Карты
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Резкое падение на криптовалютных рынках уничтожило миллионы долларов, похищенных северокорейскими хакерами, сообщает Reuters. Это поставило под угрозу ключевой источник финансирования программ вооружения страны, поскольку обычными деньгами Северная Корея не может пользоваться из-за санкций, отмечают Investory News, пишет borgexpert.com.
Так, Северная Корея находится под широкими международными санкциями из-за ее ядерной программы, что ограничивает ее доступ к мировой торговле или другим источникам дохода и делает криптовалюту едва ли не единственным путем получения денег и финансирования военных программ.
Для получения криптовалюты Северная Корея наиболее активно использует хакеров, просто воруя деньги у международных компаний и бизнесов. В 2019 году наблюдатели за санкциями сообщили, что Северная Корея заработала около $2 млрд на свои программы оружия массового поражения с помощью кибератак.
Падение криптовалют серьезно задело эту страну.
Как отмечается, два источника в правительстве Южной Кореи сообщили, что начавшееся в мае на фоне более широкого экономического спада внезапное падение стоимости криптовалюты усложняет способность Пхеньяна финансировать свои программы вооружения.
Северокорейские криптохолдинги, включающие средства, похищенные в результате 49 хакерских атак с 2017 по 2021 годы, упали в стоимости со $170 млн до $65 млн с начала года. Один из кошельков криптовалюты Северной Кореи, созданный после хакерской атаки в 2021 году, где держали десятки миллионов долларов, потерял от 80% до 85% своей стоимости за последние несколько недель и теперь стоит менее $10 млн.
Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

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По материалам:
Finance.ua
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