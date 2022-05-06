Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ — Finance.ua

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которых АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные на 2 мая предоставила НАК «Нафтогаз Украины».
Напомним, правительство регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривны на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.
Правительственным постановлением установлено, что НАК «Нафтогаз Украины» подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.
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