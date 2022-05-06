Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ — Finance.ua

Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ

Сегодня 13:11 — Энергетика

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которых АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные на 2 мая предоставила НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает Минэкономики

Расчетные цены для бензина повышены на 1,64 грн с 29,55 грн до 31,19 грн за литр, для дизельного топлива на 1,97 грн с 33,66 грн до 35,63 грн за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривен за литр, дизельного топлива — 42,63 гривен за литр.

Напомним, правительство регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривны на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК «Нафтогаз Украины» подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.

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