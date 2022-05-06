Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ

Сегодня 13:11Энергетика
0
Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которых АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные на 2 мая предоставила НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом сообщает Минэкономики.
Расчетные цены для бензина повышены на 1,64 грн с 29,55 грн до 31,19 грн за литр, для дизельного топлива на 1,97 грн с 33,66 грн до 35,63 грн за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривен за литр, дизельного топлива — 42,63 гривен за литр.
Читайте также
Напомним, правительство регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривны на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.
Правительственным постановлением установлено, что НАК «Нафтогаз Украины» подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.