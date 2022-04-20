Сети АЗС подняли цены на автогаз — Finance.ua
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Сети АЗС подняли цены на автогаз

Сегодня 18:01Энергетика
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Сегодня, 20 апреля, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек — до 29,22 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.ua.
При этом стоимость ресурса в сети KLO побила рекорд за всю историю наблюдения. На своих станциях сеть выставила на стелу 30,49 грн/л (+50 коп./л к 19 апреля).
На станциях ОККО и WOG продукт подорожал на 51 и 48 коп./л до 29,50 и 29,98 грн/л соответственно. Кроме того, на 50 коп./л подорожал автогаз и в сети «Автотранс».
Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и дефицита с началом войны сжиженный газ в Украине значительно подорожал. Так, на состоявшихся на прошлой неделе торгах «Укргаздобычи» цена на сжиженный газ достигла 57 000 грн/т.
Сети АЗС подняли цены на автогаз
Кроме того, высокая цена на автогаз является следствием дефицита других видов топлива, в том числе и бензина. Напомним, что оптовые цены на горючее сейчас значительно выше предельных розничных цен, установленных государством. Поэтому большое количество малых и средних сетей вынуждены прекращать работу.
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По материалам: УНІАН
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