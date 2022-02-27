Сеть Сильпо повысила лимит снятия наличных денег на кассе до 6 тыс. грн — Finance.ua
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Сеть Сильпо повысила лимит снятия наличных денег на кассе до 6 тыс. грн

Сегодня 14:15Личные финансы
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Сеть Сильпо повысила лимит снятия наличных денег на кассе до 6 тыс. грнСеть Сильпо повысила лимит снятия наличных денег на кассе до 6 тыс. грн, rau.ua
В сети супермаркетов «Сільпо» будут выдавать с одной банковской карты до 6 тыс. грн. Раньше лимит на выдачу составлял 500 грн.
Об этом сообщается на сайте компании.
«Дорогие гости, мы знаем, что есть сложности со снятием наличных, поэтому все эти дни мы вместе с партнерами работали, чтобы повысить лимит снятия наличных денег на кассах», — сказано в сообщении.
Как сообщают в компании, максимальная сумма, которую можно снять в одном чеке — это 6 тыс. грн.
Сильпо выдает наличные почти во всех работающих магазинах. Перечень работающих супермаркетов, график работы и можно ли в конкретном супермаркете снять средства с карты указан на сайте компании .
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.UA
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