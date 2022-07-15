Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль — Finance.ua

Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль 15.07.2022, 00:09 — Технологии&Авто

Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль

Большая немецкая сеть супермаркетов Lidl открывает себе новое направление деятельности — она будет заниматься продажами автомобилей под маркой Elaris. Дебютная модель будет предложена уже осенью, сообщает сайт Moto.pl.

Первый автомобиль Lidl назовут Elaris Finn. Это компактный двухместный электрокар для города. Его создали вместе с китайской компанией Jiangsu Jintan Changdanghu, и именно она займется выпуском модели.

Это небольшой городской электрокар, который по дизайну напоминает Smart и схож с ним по габаритам.

Размеры Lidl Elaris Finn:

Длина — 2870 мм.

Ширина — 1560 мм.

Высота — 1570 мм

Колесная база — 1770 мм

Салон Elaris Finn рассчитан на двух пассажиров, а в багажнике поместятся несколько пакетов с покупками из супермаркета. Оснащение включает светодиодные фары, цифровую приборную панель, кондиционер, круиз-контроль, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей и литые диски.

Электродвигатель мощностью 47,5 л. разгоняет авто весом 930 кг до 115 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 32 кВт∙ч обеспечивает запас хода 200 км.

В Европе электрокар Lidl будут сдавать в лизинг на год за 222 евро в месяц. Однако если пробег превысит 10 000 км, то придется доплатить за каждый километр. А вот в Китае электромобиль будет продаваться за 23 900 евро.

Україна електро По материалам:

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