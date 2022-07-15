Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль

Технологии&Авто
34
Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль
Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль
Большая немецкая сеть супермаркетов Lidl открывает себе новое направление деятельности — она будет заниматься продажами автомобилей под маркой Elaris. Дебютная модель будет предложена уже осенью, сообщает сайт Moto.pl.
Первый автомобиль Lidl назовут Elaris Finn. Это компактный двухместный электрокар для города. Его создали вместе с китайской компанией Jiangsu Jintan Changdanghu, и именно она займется выпуском модели.
Это небольшой городской электрокар, который по дизайну напоминает Smart и схож с ним по габаритам.
Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль
Размеры Lidl Elaris Finn:
  • Длина — 2870 мм.
  • Ширина — 1560 мм.
  • Высота — 1570 мм
  • Колесная база — 1770 мм
Салон Elaris Finn рассчитан на двух пассажиров, а в багажнике поместятся несколько пакетов с покупками из супермаркета. Оснащение включает светодиодные фары, цифровую приборную панель, кондиционер, круиз-контроль, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей и литые диски.
Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль
Электродвигатель мощностью 47,5 л. разгоняет авто весом 930 кг до 115 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 32 кВт∙ч обеспечивает запас хода 200 км.
В Европе электрокар Lidl будут сдавать в лизинг на год за 222 евро в месяц. Однако если пробег превысит 10 000 км, то придется доплатить за каждый километр. А вот в Китае электромобиль будет продаваться за 23 900 евро.
По материалам:
Україна електро
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.