Сеть отелей Marriott приостановила работу в россии — Finance.ua

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Сеть отелей Marriott приостановила работу в россии

Сегодня 08:24Мир
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Сеть отелей Marriott приостановила работу в россииСеть отелей Marriott приостановила работу в россии, realty.ria.ru
Международная сеть гостиниц Marriott приостановила деятельность в российской федерации.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Мы пришли к выводу, что недавно объявленные санкции (против россии — ред.), введенные США, Великобританией и ЕС, лишат Marriott возможности продолжить работу или франчайзинг гостиниц на российском рынке. Мы решили приостановить все международные операции Marriott в россии», — говорится в заявлении.
В компании добавили, что такое решение было принято после 25 лет деятельности на российском рынке.
В компании подчеркнули, что продолжат помогать своим работникам в россии и Украине и уже выделили 1 миллион долларов на переселение, ваучеры на питание, транспортную помощь, медицинскую и юридическую поддержку своих работников в этих странах.
В то же время 85 гостиниц сети Marriott предоставляют возможности для поселения украинским беженцам.
10 марта в связи с российским вторжением в Украину сеть гостиниц Marriott закрыла корпоративный офис в москве и приостановила открытие новых гостиниц и новые инвестиции в россию.
По материалам: Укрінформ
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