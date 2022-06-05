Сеть отелей Marriott приостановила работу в россии — Finance.ua

Сеть отелей Marriott приостановила работу в россии

Сегодня 08:24 — Мир

Сеть отелей Marriott приостановила работу в россии, realty.ria.ru

Международная сеть гостиниц Marriott приостановила деятельность в российской федерации.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Мы пришли к выводу, что недавно объявленные санкции (против россии — ред.), введенные США, Великобританией и ЕС, лишат Marriott возможности продолжить работу или франчайзинг гостиниц на российском рынке. Мы решили приостановить все международные операции Marriott в россии», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что такое решение было принято после 25 лет деятельности на российском рынке.

В компании подчеркнули, что продолжат помогать своим работникам в россии и Украине и уже выделили 1 миллион долларов на переселение, ваучеры на питание, транспортную помощь, медицинскую и юридическую поддержку своих работников в этих странах.

В то же время 85 гостиниц сети Marriott предоставляют возможности для поселения украинским беженцам.

10 марта в связи с российским вторжением в Украину сеть гостиниц Marriott закрыла корпоративный офис в москве и приостановила открытие новых гостиниц и новые инвестиции в россию.

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