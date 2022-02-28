Сеть АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы — Finance.ua

Сеть АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы

Сегодня 15:53 — Личные финансы

Продукты

Сеть супермаркетов АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю.

Об этом заявил Сергей Демченко, директор по коммуникациям корпорации АТБ в Facebook

О каких товарах речь? В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, масло будут отпускаться в количестве не более 2 единиц одному покупателю.

«Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением», — написал он.

Читайте также: Новая почта сделала бесплатными хранение и переадресацию посылок

По его словам, на сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью