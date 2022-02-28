Сеть АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы — Finance.ua
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Сеть АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы

Сегодня 15:53Личные финансы
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Сеть супермаркетов АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю.
Об этом заявил Сергей Демченко, директор по коммуникациям корпорации АТБ в Facebook.
О каких товарах речь? В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, масло будут отпускаться в количестве не более 2 единиц одному покупателю.
«Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением», — написал он.
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По его словам, на сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК
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