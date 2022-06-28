Сервисы МТСБУ временно работать не будут: что нужно знать водителям — Finance.ua
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Сервисы МТСБУ временно работать не будут: что нужно знать водителям

Личные финансы
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Сервисы МТСБУ временно работать не будут: что нужно знать водителям
Сервисы МТСБУ временно работать не будут: что нужно знать водителям
Важная новость для водителей в Украине и тех, кто планирует выезжать за границу — 2 июля купить страховку онлайн будет невозможно.
Сегодня, 28 июня 2022 года, Моторно-транспортное страховое бюро Украины предупредило страховые компании о запланированном проведении технических работ.
С 00:00 02.07.2022 по 14.00 02.07.2022 — сервисы МТСБУ будут недоступны. Это, в свою очередь, временно делает невозможным оформление страховых полисов онлайн. То есть, украинцы в это время не смогут оформить полис страхования онлайн на Finance.ua Страхование и на других сайтах страховых компаний.
По информации от МТСБУ, ведомство хочет наладить работу своих электронных сервисов с использованием облачных ресурсов Ucloud. Этот шаг поможет обеспечить непрерывное функционирование информационных систем МТСБУ в условиях военного положения, а также снизить риски потери информации и работоспособности систем в случае возможного повреждения инфраструктуры МТСБУ от боевых действий.

Справка Finance.ua:

  • если вы планируете поездку в начале июля или хотите приобрести какой-либо полис страхования — рекомендуем сделать это заранее;
  • для тех, кто оплачивает заказ на Finance.ua картой monobank, до 30.06.2022 действует 20% кэшбек на покупку. Для того чтобы воспользоваться предложением — перед оформлением полиса нужно выбрать Finance.ua в категории Кэшбек — Предложения партнеров;
  • ссылки на наши страховые продукты, чтобы вы могли посмотреть предложения и оформить полисы онлайн за несколько минут:

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🚗 КАСКО

По материалам:
Finance.ua
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