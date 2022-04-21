Сервисы доставки еды Cooker и Goodex больше не работают в Украине — Finance.ua
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Сервисы доставки еды Cooker и Goodex больше не работают в Украине

Сегодня 15:32Фондовый рынок
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Сервисы доставки еды Cooker и Goodex больше не работают в УкраинеСервисы доставки еды Cooker и Goodex больше не работают в Украине, dev.ua
Сервисы быстрой доставки еды Cooker и Goodex (бывший Foodex24) прекратили работу — теперь это законсервированные проекты.
На это обратило внимание издание dev.ua.
В частности, директор по развитию Cooker Виталий Яницкий заявил в Facebook, что проект законсервирован. В то же время он предположил, что сервис, возможно, скоро будет запущен «в каком-то формате».
Также Яницкий дал понять, что покидает проект Cooker.
«Благодарен команде Cooker, партнерам и каждому отдельно, кто помогал развивать Quick commerce в Украине», — написал он в Facebook.
Также на паузу был поставлен аналогичный сервис Goodex. Об этом заявил основатель проекта Владислав Савченко: «Мы не функционируем».
При этом часть бизнеса, которую развивает Савченко в Польше, продолжает работать.
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По материалам: НВ
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