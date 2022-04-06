Сервисные центры МВД возобновляют заказ индивидуальных номерных знаков — Finance.ua

Сервисные центры МВД возобновляют заказ индивидуальных номерных знаков

Сегодня 06:15 — Личные финансы

С 5 апреля сервисные центры МВД возобновляют еще одну услугу — заказ индивидуальных номерных знаков.

Об этом сообщил заместитель министра МВД Богдан Драпятый.

Услугу можно заказать в любом сервисном центре МВД. А вот получить свой ИНЗ заказчик сможет:

ГСЦ МВД (г. Киев, ул. Лукьяновская, 62)

РСЦ МВД во Львовской области (г. Львов, ул. Даниила Апостола, 11)

Какие документы нужны?

Список документов остается без изменений:

свидетельство о регистрации транспортного средства или его копии;

нотариально заверенную доверенность для физических лиц при отсутствии владельца транспортного средства;



доверенность для юридических лиц;



паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о регистрации места жительства. Или временное удостоверение гражданина Украины, разрешение на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в защите или которому предоставлена временная защита;



заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию знака или торговой марки, если вы хотите нанести символику;



письменное согласие организации при нанесении их символики, аббревиатуры, сокращенного названия. Либо письменное согласие физического или юридического лица в случае нанесения его торговой марки на номерной знак транспортного средства, принадлежащего другому человеку или юридическому лицу;



документ об оплате административной услуги и стоимости изготовления комплекта номерных знаков.



Как оформить индивидуальные номера оффлайн:

подайте заявление о возможности оформления номерного знака в территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации транспортного средства;

подождите проверки заявления, которое длится 2 рабочих дня;



подайте заявление на изготовление комплекта номерных знаков и добавьте вышеперечисленный перечень документов;



посетите сервисный центр МВД для получения результатов рассмотрения заявления и макета номерных знаков.



Кстати, автовладельцы, имеющие номерные знаки на платном хранении, могут не беспокоиться — хранение этих номерных знаков не останавливается и их уничтожение не будет проводиться.

После официального окончания военного положения и возобновления работы сервисных центров МВД их можно будет закрепить за своим автомобилем.

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