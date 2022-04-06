Сервисные центры МВД возобновляют заказ индивидуальных номерных знаков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Сервисные центры МВД возобновляют заказ индивидуальных номерных знаков

Сегодня 06:15Личные финансы
44
С 5 апреля сервисные центры МВД возобновляют еще одну услугу — заказ индивидуальных номерных знаков.
Об этом сообщил заместитель министра МВД Богдан Драпятый.
Услугу можно заказать в любом сервисном центре МВД. А вот получить свой ИНЗ заказчик сможет:
  • ГСЦ МВД (г. Киев, ул. Лукьяновская, 62)
  • РСЦ МВД во Львовской области (г. Львов, ул. Даниила Апостола, 11)

Какие документы нужны?

Список документов остается без изменений:
  • свидетельство о регистрации транспортного средства или его копии;
  • нотариально заверенную доверенность для физических лиц при отсутствии владельца транспортного средства;
  • доверенность для юридических лиц;
  • паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о регистрации места жительства. Или временное удостоверение гражданина Украины, разрешение на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в защите или которому предоставлена временная защита;
  • заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию знака или торговой марки, если вы хотите нанести символику;
  • письменное согласие организации при нанесении их символики, аббревиатуры, сокращенного названия. Либо письменное согласие физического или юридического лица в случае нанесения его торговой марки на номерной знак транспортного средства, принадлежащего другому человеку или юридическому лицу;
  • документ об оплате административной услуги и стоимости изготовления комплекта номерных знаков.
Как оформить индивидуальные номера оффлайн:
  • подайте заявление о возможности оформления номерного знака в территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации транспортного средства;
  • подождите проверки заявления, которое длится 2 рабочих дня;
  • подайте заявление на изготовление комплекта номерных знаков и добавьте вышеперечисленный перечень документов;
  • посетите сервисный центр МВД для получения результатов рассмотрения заявления и макета номерных знаков.

Автострахование в Европе для украинцев: где сэкономить

Кстати, автовладельцы, имеющие номерные знаки на платном хранении, могут не беспокоиться — хранение этих номерных знаков не останавливается и их уничтожение не будет проводиться.
После официального окончания военного положения и возобновления работы сервисных центров МВД их можно будет закрепить за своим автомобилем.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.
Оформить Зеленую карту онлайн 🚗
По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.