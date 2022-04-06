Сервисные центры МВД возобновляют заказ индивидуальных номерных знаков — Finance.ua

С 5 апреля сервисные центры МВД возобновляют еще одну услугу — заказ индивидуальных номерных знаков.
Об этом сообщил заместитель министра МВД Богдан Драпятый.
Услугу можно заказать в любом сервисном центре МВД. А вот получить свой ИНЗ заказчик сможет:
ГСЦ МВД (г. Киев, ул. Лукьяновская, 62)
РСЦ МВД во Львовской области (г. Львов, ул. Даниила Апостола, 11)
Какие документы нужны?
Список документов остается без изменений:
свидетельство о регистрации транспортного средства или его копии;
нотариально заверенную доверенность для физических лиц при отсутствии владельца транспортного средства;
доверенность для юридических лиц;
паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о регистрации места жительства. Или временное удостоверение гражданина Украины, разрешение на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в защите или которому предоставлена временная защита;
заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию знака или торговой марки, если вы хотите нанести символику;
письменное согласие организации при нанесении их символики, аббревиатуры, сокращенного названия. Либо письменное согласие физического или юридического лица в случае нанесения его торговой марки на номерной знак транспортного средства, принадлежащего другому человеку или юридическому лицу;
документ об оплате административной услуги и стоимости изготовления комплекта номерных знаков.
Как оформить индивидуальные номера оффлайн:
подайте заявление о возможности оформления номерного знака в территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации транспортного средства;
подождите проверки заявления, которое длится 2 рабочих дня;
подайте заявление на изготовление комплекта номерных знаков и добавьте вышеперечисленный перечень документов;
посетите сервисный центр МВД для получения результатов рассмотрения заявления и макета номерных знаков.