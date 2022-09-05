Сервисные центры МВД в скором времени могут открыться за границей — Finance.ua

Сервисные центры МВД в скором времени могут открыться за границей Сегодня 11:46 — Личные финансы

Сервисные центры МВД в скором времени могут открыться за границей

Сервисные центры МВД по предоставлению услуг гражданам Украины в скором времени могут открыться за рубежом.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Вынужденные переселенцы из Украины, находящиеся за границей, нуждаются в нашей оперативной поддержке путем открытия мобильных сервисных центров МВД за пределами Украины. Поручаю не медлить с этим управленческим решением и в максимально сжатые сроки обеспечить реализацию общественного запроса», — очертил круг приоритетных проектов Денис Монастырский.

Также министр среди главных проблем работы сервисных центров в Украине выделил сохраненную возможность «покупки» водительских удостоверений, а также неэффективную работу электронной очереди.

Справка Finance.ua:

в Министерстве внутренних дел рассматривают возможность оформления паспортных документов украинцам, кроме Польши еще в 7 странах Евросоюза;

сервисные центры МВД постепенно возвращают услуги, приостановленные во время войны. В частности, МВД возобновило сервис «Наличие номерных знаков». Водителям доступен выбор как платных, так и бесплатных номерных знаков;

украинцы, которым государство разрешило выезжать за границу во время военного положения, могут пересекать границы государства на автомобиле. Для этого необходимо иметь определенный список документов.

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