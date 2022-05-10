Сервис Glovo запустил услугу вызова врача на дом — Finance.ua
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Сервис Glovo запустил услугу вызова врача на дом

Сегодня 19:33Фондовый рынок
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Сервис Glovo запустил в приложении услугу вызова врача на дом в партнерстве с компанией Universum Clinic. Опция уже доступна пользователям в Киеве и Львове.
Для пользователей приложения Glovo на территории всей Украины также продолжает работать услуга заказа медицинских онлайн-консультаций.
Glovo продолжает расширять возможности пользователей приложения, увеличивая ассортимент услуг и их доступность на территории всей страны. Теперь в приложении Glovo пользователи в Киеве и Львове могут заказать услугу визита врача на дом. В ближайшее время услуга станет доступна и для других городов.
«Телемедицина — это мировой тренд, ее рынок стремительно растет и по прогнозам аналитиков будет составлять более $218 млрд в 2026 году (против $69 млрд в 2020 г.). Среди 25 рынков присутствия Glovo Украина стала первой страной, где запустили услуги медицинских онлайн-консультаций (позже — еще в Португалии) и вызов врача домой. Развивая вертикаль телемедицины, мы стремимся показать, что с приложением Glovo легкодоступными в два клика становятся даже медицинские услуги и профессиональная помощь. Следующий шаг — это запуск услуги врача на дом, покрытие которой будет также постепенно расширяться. Мы продолжаем работать над развитием нашего маркетплейса и привлекать украинских пользователей к новейшим трендам», — рассказал Евгений Тришин, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.
Интерфейс заказа услуги остается без изменений для максимального удобства пользователей Glovo. Для осуществления заказа нужно с главного экрана приложения перейти к бабблу «Здоровье», где выбрать опцию «Медицинские услуги» и нужного специалиста. В приложении доступны врачи из компании Universum Clinic разных направлений: терапевт, педиатр, хирург, отоларинголог, дерматолог, кардиолог. После выбора специалиста и оформления заказа пользователь должен ожидать звонка от врача в ближайшее время. Во время разговора врач уточнит необходимые детали пользователя, в частности, согласует адрес, день и время визита.
По итогам визита пользователь получит медицинское заключение в согласованном с врачом формате — на удобный мессенджер или почту.
Сервис Glovo запустил услугу вызова врача на дом
Стоимость услуги зависит от специалиста и колеблется в пределах 1300 — 1800 грн.
Пользователь может выбрать формат оплаты во время визита врача: наличными или картой через терминал. В случае возникновения проблем при предоставлении услуги пользователи могут обратиться на горячую линию компании Universum Clinic, а на случай проблем с работой приложения рекомендуем обратиться в службу поддержки в приложении Glovo.
Напоминаем, что в приложении Glovo работает услуга заказа медицинских онлайн-консультаций. После оплаты заказа пользователь получит звонок от выбранного врача, а также медицинское заключение удобным для себя способом.
Услуга доступна на территории всей Украины и находящихся за рубежом пользователей. Для этого пользователю приложения Glovo нужно выбрать геолокацию с любым адресом на территории Украины и сделать заказ.
По материалам: Finance.ua
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