Сервис аудиокниг Storytel прекратит работу в россии — Finance.ua

Сервис аудиокниг Storytel прекратит работу в россии Сегодня 12:43 — Фондовый рынок

Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel прекратит работу в рф 1 октября.

Об этом говорится в его письме клиентам, пишет РБК.

Средства за оплаченную подписку обещают вернуть.

«У нас печальные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — сообщили в Storytel.

Если у пользователя была оформлена подписка на несколько месяцев, то деньги за неиспользованный период обещают вернуть до 30 сентября.

В компании сообщили, что после 1 октября подписчики Storytel смогут три месяца бесплатно пользоваться книжным сервисом «Литрес».

Storytel — один из крупнейших мировых подписных сервисов электронных и аудиокниг. Он работал в России с 2017 года, но в марте 2022-го объявил о приостановлении деятельности на территории рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.