Сервис аудиокниг Storytel прекратит работу в россии — Finance.ua
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Сервис аудиокниг Storytel прекратит работу в россии

Фондовый рынок
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Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel прекратит работу в рф 1 октября.
Об этом говорится в его письме клиентам, пишет РБК.
Средства за оплаченную подписку обещают вернуть.
«У нас печальные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — сообщили в Storytel.
Если у пользователя была оформлена подписка на несколько месяцев, то деньги за неиспользованный период обещают вернуть до 30 сентября.
В компании сообщили, что после 1 октября подписчики Storytel смогут три месяца бесплатно пользоваться книжным сервисом «Литрес».
Storytel — один из крупнейших мировых подписных сервисов электронных и аудиокниг. Он работал в России с 2017 года, но в марте 2022-го объявил о приостановлении деятельности на территории рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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