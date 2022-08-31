Серийная Tesla Semi 2023 полностью рассекречена к началу производства — Finance.ua
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Серийная Tesla Semi 2023 полностью рассекречена к началу производства

Технологии&Авто
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Серийная Tesla Semi 2023 полностью рассекречена к началу производства
Серийная Tesla Semi 2023 полностью рассекречена к началу производства, Фото: Tesla
Представлены официальные фото Tesla Semi. Серийную версию электрического грузовика рассекретили перед началом производства.
Снимки появились на официальном сайте Tesla.
До этого в Tesla публиковали только фото прототипа Semi, представленного еще в 2017 году. Напомним, ранее Илон Маск заявил, что полномасштабное производство модели стартует до конца этого года.
Визуально серийная Tesla Semi 2023 отличается от прототипа несколькими деталями. Самые заметные из них — зеркала заднего вида и отсутствие аэродинамических колпаков на задних колесах. Также несколько изменена форма переднего бампера и дверных ручек.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Недавно также рассекретили салон Tesla Semi. Водитель там сидит по центру, а информация выводится на два больших монитора.
Сейчас электрогрузовик проходит финальные тесты и в Tesla уже приступили к его эксплуатации. Стало известно, что первые серийные автомобили может получить компания PepsiCo.
Первоначально в производство поступит топовая версия модели за $180 000 с запасом хода 800 км. Базовый вариант стоимостью $150 000 с запасом хода в 480 км добавят позже. Обе модификации смогут разгоняться до 100 км/ч за 20 с с 36-тонным полуприцепом и за 5 с — без него.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
По материалам:
Фокус
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