Серийная Tesla Semi 2023 полностью рассекречена к началу производства — Finance.ua

Серийная Tesla Semi 2023 полностью рассекречена к началу производства 31.08.2022, 01:51 — Технологии&Авто

Серийная Tesla Semi 2023 полностью рассекречена к началу производства, Фото: Tesla

Представлены официальные фото Tesla Semi. Серийную версию электрического грузовика рассекретили перед началом производства.

Снимки появились на официальном сайте Tesla.

До этого в Tesla публиковали только фото прототипа Semi, представленного еще в 2017 году. Напомним, ранее Илон Маск заявил, что полномасштабное производство модели стартует до конца этого года.

Визуально серийная Tesla Semi 2023 отличается от прототипа несколькими деталями. Самые заметные из них — зеркала заднего вида и отсутствие аэродинамических колпаков на задних колесах. Также несколько изменена форма переднего бампера и дверных ручек.

Фото: Tesla

Недавно также рассекретили салон Tesla Semi. Водитель там сидит по центру, а информация выводится на два больших монитора.

Сейчас электрогрузовик проходит финальные тесты и в Tesla уже приступили к его эксплуатации. Стало известно, что первые серийные автомобили может получить компания PepsiCo.

Первоначально в производство поступит топовая версия модели за $180 000 с запасом хода 800 км. Базовый вариант стоимостью $150 000 с запасом хода в 480 км добавят позже. Обе модификации смогут разгоняться до 100 км/ч за 20 с с 36-тонным полуприцепом и за 5 с — без него.

Фото: Tesla

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.