Сербия решила передать Украине энергетическое оборудование — Finance.ua

Сербия решила передать Украине энергетическое оборудование
Правительство Сербии решило направить в Украину гуманитарную помощь для поддержки энергосистемы страны.
Об этом сообщило сербское издание Nova, пишет «Европейская правда».
Такое решение было принято на заседании правительства в четверг.
В министерстве энергетики Сербии сообщили, что оборудование предоставляется в дар.
Об объемах помощи, которую утвердило сербское правительство, и что входит в пакет поддержки, не сообщают.
Как известно, Сербия, которая считает россию своим союзником на международной арене, отказалась вводить антироссийские санкции из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Сербия также не оказывала Украине поддержки оружием.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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