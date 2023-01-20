Сербия решила передать Украине энергетическое оборудование — Finance.ua

Сербия решила передать Украине энергетическое оборудование Сегодня 09:35

Правительство Сербии решило направить в Украину гуманитарную помощь для поддержки энергосистемы страны.

Об этом сообщило сербское издание Nova , пишет «Европейская правда».

Такое решение было принято на заседании правительства в четверг.

В министерстве энергетики Сербии сообщили, что оборудование предоставляется в дар.

Об объемах помощи, которую утвердило сербское правительство, и что входит в пакет поддержки, не сообщают.

Как известно, Сербия, которая считает россию своим союзником на международной арене, отказалась вводить антироссийские санкции из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Сербия также не оказывала Украине поддержки оружием.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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