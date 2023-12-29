Sense Bank подытожил банковские показатели 2023 года — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Sense Bank подытожил банковские показатели 2023 года Сегодня 14:20

Sense Bank подытожил банковские показатели 2023 года

В конце года Sense Bank традиционно делится достижениями и показателями. Анализ ключевых бизнес-направлений свидетельствует о росте доверия действующих и потенциальных клиентов в Sense Bank. В 2023 году банку удалось улучшить свои главные позиции и обеспечить дальнейший рост.

Sense Bank

+454 384 новых Sense-карт

2023-й — во многих смыслах стартовый для Sense Bank: первый полный год после ребрендинга, несколько месяцев государственного статуса — в общем-то, изменения были глубокими и заметными. Статистика свидетельствует — эти изменения привлекательны для клиентов: в 2023 году новая карточка создавалась в среднем каждые 1,15 минуты.

398 563 открытых депозитов

Это один из ключевых показателей любого банка, и в 2023 году количество вкладов в Sense Bank выросло более 50% по сравнению с 2022 годом. Проверить доступные варианты депозитов можно на сайте.

22+ млн p2p-операций

Каждую минуту 2023 года банк регистрировал в среднем 42 перевода с карты на карту. Ближе к концу года делать это стало еще удобнее, ведь переводы превратились в мессенджер.

5 лет Cash’u Club

За это время программой лояльности успели воспользоваться 740 000 человек, получивших 610 млн гривен кэшбека реальными деньгами на счет и выигравших 3388 призов: хотя бы раз что-то выигрывал каждый 83-й участник Cash’u Club.

Sense SuperApp

25 обновлений цифрового банка

Команда разработки сохранила динамику обновлений «примерно раз в 2 недели». В 2023-м Sense SuperApp сохранил стабильность работы, улучшил имеющийся функционал и получил свежий.

73 новые функции

Главная новинка — финансовый мессенджер: логика перевода денег была создана заново, став при этом еще проще и нагляднее. Другие конфигурации касаются практически всех разделов цифрового банка.

Помощь

63 млн грн прямой банковской помощи фронту

На эти деньги Sense Bank адресно помог защитницам и защитникам Украины более эффективно уничтожать врага и лучше беречь себя. О старте инициативы помощи рассказали на сайте почти год назад. В 2023-м главной статьей банковских закупок для фронта стали дроны — пожалуй, самое «горячее» оружие этого периода войны.

176+ млн грн донатов клиентов

Их можно делать на специальной странице в Sense SuperApp.

Облигации почти на 5 миллиардов гривен

Это блестящий инструмент, выгодный для всех сторон: государство получает деньги и прямо использует их в воюющей экономике Украины, а вложивший их клиент по истечении оговоренного срока — вложенную сумму + дивиденды.

Сеть коворкингов Sense Hub

27+ тысяч посетителей

Сеть креативных коворкингов существует не первый год и успела завести ядро страстных поклонников, знающих адреса наизусть: Ярославов Вал, 7 в Киеве и площадь Рынок, 26 во Львове. Владельцы Sense-карт ежемесячно получают несколько бесплатных билетов, проверить наличие которых можно прямо в Sense SuperApp.

132 события

Такой плотности мероприятий, как в 2023-м, еще не было. К привычным лекциям и мастер-классам добавились артвыставки, благотворительные ярмарки, концерты, дни обмена книгами, турниры для геймеров, квесты и даже кинопоказы.

Бонусные факты

940+ тысяч диалогов с командой поддержки

Во всех доступных каналах: в текстовом чате, по телефону и в видеочате.

1+ млрд грн по программе «Доступные кредиты 5−7-9%»

Sense Bank присоединился к программе в сентябре 2023 года. Интересны показатели и в других госпрограммах, активным партнером которых становится Sense Bank: функциями «єВідновлення» за 7 месяцев воспользовались 22+ тысяч клиентов, а количество новых клиентов в «єОселя» превысило 15 тысяч человек.

3 530 290 бонусов Cash’u на ВСУ

Одной из первых «военных» функций Sense SuperApp в конце февраля и начале марта 2022 года была возможность прямого перевода накопленных бонусов на нужды защитников и защитниц Украины. В 2023 году это сделало 53 460 клиентов Sense Bank на сумму, указанную выше.

48 заказанных из-за границы Sense-карт

Напомним, теперь украинки и украинцы могут заказывать пластиковые Sense карты из стран цивилизованного мира, а Sense Bank с партнерами их быстро доставляет. Топ-5 направлений для нового «пластика» пока таков — Польша, Германия, Грузия, Болгария, Франция.

26 отделений в зонах постоянных обстрелов

Несокрушимые коллеги работают в Харькове, Днепре, Запорожье, Никополе, Чугуеве и Херсоне. Отдельно вспомним коллег из Покровского: это первое отделение Sense Bank, которое открылось в Донецкой области после полномасштабного вторжения и уже обслуживает более 5 тысяч дончан. Актуальный список всех работающих отделений Sense Bank можно найти по ссылке

54% отделений в программе Power Banking

Участие Sense Bank в этой программе за 2023-й было расширено далеко за пределы норматива НБУ в 35% — теперь это 75 отделений, в том числе 53 универсальных и 22 в сети «Эпицентр». Вот их перечень

Слава Украине! С Новым годом!

Сенс Банк По материалам:

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