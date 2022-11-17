Сенэво уходит с рынка беларуси — Finance.ua
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Сенэво уходит с рынка беларуси

Фондовый рынок
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Сенэво уходит с рынка беларуси
Сенэво уходит с рынка беларуси
Сеть медицинских лабораторий Синэво, международная компания, входящая в состав шведского холдинга Medicover, уходит из беларуси.
Как сообщила пресс-служба компании, Medicover принял решение покинуть рынок беларуси до конца 4 квартала 2022 года.
Напомним, в июне в Синэво сообщили, что суммарно за время войны сеть может потерять три-четыре десятка пунктов обслуживания клиентов. Ремонт и экипировка каждого такого объекта обходится в 50 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что австралийская компания по разработке программного обеспечения для IT-индустрии Atlassian объявила, что уходит с рынков россии и беларуси из-за развязанной войны против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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