Сенэво уходит с рынка беларуси — Finance.ua

Сенэво уходит с рынка беларуси Сегодня 07:29 — Фондовый рынок

Сенэво уходит с рынка беларуси

Сеть медицинских лабораторий Синэво, международная компания, входящая в состав шведского холдинга Medicover, уходит из беларуси.

Как сообщила пресс-служба компании, Medicover принял решение покинуть рынок беларуси до конца 4 квартала 2022 года.

Напомним, в июне в Синэво сообщили, что суммарно за время войны сеть может потерять три-четыре десятка пунктов обслуживания клиентов. Ремонт и экипировка каждого такого объекта обходится в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что австралийская компания по разработке программного обеспечения для IT-индустрии Atlassian объявила, что уходит с рынков россии и беларуси из-за развязанной войны против Украины.

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НВ По материалам:

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