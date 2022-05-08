Сенатор США предложил закрепить право накапливать биткоины на пенсионных счетах — Finance.ua
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Сенатор США предложил закрепить право накапливать биткоины на пенсионных счетах

08.05.2022, 01:51Технологии&Авто
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Сенатор-республиканец Томми Тубервиль от штата Алабама представил законопроект, разрешающий гражданам США аккумулировать криптовалюту на накопительных пенсионных счетах 401(k).
Документ, который Тубервиль назвал Законом о финансовой свободе, является ответом на реакцию американского Минтруда. Ранее министерство выразило озабоченность решением Fidelity Investments предоставить клиентам возможность интегрировать биткоины в пакеты накопительных пенсионных счетов.
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«Люди работают десятилетиями, живут по средствам и разумно инвестируют, чтобы иметь комфортную пенсию. Теперь администрация Байдена решила диктовать, какие активы считаются достойными пенсионных инвестиций [...]. Это злоупотребление властью во всей красе», — написал Тубервиль.
По его словам, проект закона запретит министерству ограничивать типы инвестиции для пакетов 401(k).
«Верите ли вы в долгосрочные экономические перспективы криптовалюты или нет, выбор, во что вы вкладывать свои пенсионные сбережения, должен быть за вами, а не за правительством», — отметил Тубервиль.
Инициатива Fidelity Investments также обеспокоила сенаторов Элизабет Уоррен и Тину Смит. В письме гендиректору Эбигейлу Джонсону они указали на потенциальный конфликт интересов, поскольку компания работает с криптовалютными продуктами с 2017 года.
Авторы обращения упомянули, что инвестиции в цифровые активы несут «значительные риски».
«Несмотря на отсутствие спроса, только 2% работодателей выразили заинтересованность в добавлении криптовалют в свой 401(k) — Fidelity решила двигаться полным ходом, поддерживая инвестиции в биткоины», — подчеркнули сенаторы.
По материалам: Forklog
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