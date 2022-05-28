Сенат США предлагает признать оружием войны создание рф угрозы голода — Finance.ua

Сенат США предлагает признать оружием войны создание рф угрозы голода

Сегодня 10:44

В Сенате США законодатели от обеих партий презентовали резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия войны в Украине и других странах.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на « Голос Америки ».

«Намеренно морить мирных жителей голодом как орудие ведения войны является военным преступлением. Точка», — заявил один из инициаторов документа, сенатор от Демократической партии Роберт Менендес.

Резолюция, среди прочего, призывает правительство США:

-определить приоритетом дипломатические усилия по выявлению и решению случаев, когда голод и умышленное лишение пищи используются как оружие во время войны;

— продолжать усилия по преодолению серьезной продовольственной безопасности путем гуманитарного реагирования, в частности оказывать нуждающимся странам продовольственную помощь;

-сделать так, чтобы использование голода как оружия войны подпадало под действие инструментов, предусматривающих ответственность за содеянное лиц, правительств, правоохранительных органов, организаций, например, Глобального Акта Магнитского.

«Голод не должен становиться оружием войны, — заявил сенатор Джон Тун от Республиканской партии. — Соединенные Штаты и их партнеры должны работать вместе, чтобы восстановить глобальную стабильность и привлечь отдельных лиц и правительства к ответственности за конфликты, которые приводят к глобальному голоду и ставят под угрозу продовольственную безопасность».

«Эта двухпартийная резолюция осуждает тех, кто жестоко использует голод как оружие войны против мирного населения. Резолюция призывает Соединенные Штаты привлечь их к ответственности за эти зверства. Она также призывает нашу страну продолжать решительные дипломатические и гуманитарные усилия, чтобы укрепить глобальные поставки продовольствия в снабжении в случае будущих потрясений», — добавляет сенатор-демократ Кори Букер.

Напомним, 25 мая в МИД рф заявили, что готовы были бы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море — в обмен на снятие санкций и «разминирование Украиной» акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама россия.

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