Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО — Finance.ua
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Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО

Казна и Политика
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Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО
Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО
Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО. В документе, в частности, отмечается, что Украина должна получить значительно больше, чем задекларировано до сих пор. Сенаторы призывают применить к Украине те же процедуры, что и для Финляндии и Швеции.
Об этом сообщает польское радио.
«После года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя россии, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока. Украина сегодня имеет самую сильную армию на континенте с невероятным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников», — говорится в резолюции.
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В документе отмечается, что украинским защитникам нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО.
В резолюции отмечено, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить «намного больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей». Вильнюсский саммит должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству.
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Сенат Республики Польша считает, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением — как в случае Финляндии и Швеции — результатом стратегического анализа вызовов и угроз за пределами восточной границы Альянса.
Как отмечается, россия представляет вторжение в Украину как защиту от НАТО.
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«Поэтому, если россия победит Украину, она не остановится на ее западной границе. Альянс определил эту угрозу во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде. Польша, Литва, Латвия и Эстония правильно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц только сейчас соглашаются с нами», — говорится в резолюции.
В Сенате напомнили, что Финляндию и Швецию «пригласили присоединиться к НАТО по процедуре, которая никогда раньше не использовалась».
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«И хотя Швеция все еще остается вне структур пакта, союзники решили, что будут ее защищать. Сенат Республики Польша призывает страны-члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине», — говорится в резолюции.
Польские сенаторы также выразили поддержку требований стран, граничащих с россией, относительно мощных гарантий безопасности для Украины и «демонстрации пути к ее членству вместе с укреплением политических связей между НАТО и Киевом».

Справка Finance.ua:

  • 30 сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре;
  • генсек НАТО Столтенберг в тот же день заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от согласия всех 30 союзников;
  • Президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы официально поддержали членство Украины в НАТО. Среди них лидеры Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Также о поддержке вступления Украины в Альянс заявила Канада. В Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО «не ко времени».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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