Сенат Парагвая одобрил законопроект о майнинге и торговле криптовалютами — Finance.ua

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Сенат Парагвая одобрил законопроект о майнинге и торговле криптовалютами

Финтех и Карты
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Сенат Парагвая одобрил законопроект о майнинге и торговле криптовалютами
Сенат Парагвая одобрил законопроект о майнинге и торговле криптовалютами
Сенат Парагвая принял законопроект, устанавливающий нормативно-правовую базу для криптовалютной индустрии.
В конце мая документ с поправками одобрили в нижней палате парламента страны. Основное изменение — в появлении надзорного органа. Согласно проекту, им станет Министерство промышленности и торговли (MIC).
В полномочия MIC войдет лицензирование майнеров. Планируется создать реестр физических и юридических лиц, предоставляющих услуги по торговле и хранению цифровых активов третьим сторонам.

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В числе регуляторов — Секретариат по предотвращению отмывания денег, Национальная комиссия по ценным бумагам и Национальная администрация по энергетике.
Законопроект отправлен на рассмотрение президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса.
Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

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По материалам:
Forklog
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