Сенат Парагвая одобрил законопроект о майнинге и торговле криптовалютами — Finance.ua

Сенат Парагвая одобрил законопроект о майнинге и торговле криптовалютами Сегодня 04:03 — Финтех и Карты

Сенат Парагвая одобрил законопроект о майнинге и торговле криптовалютами

Сенат Парагвая принял законопроект, устанавливающий нормативно-правовую базу для криптовалютной индустрии.

В конце мая документ с поправками одобрили в нижней палате парламента страны. Основное изменение — в появлении надзорного органа. Согласно проекту, им станет Министерство промышленности и торговли (MIC).

В полномочия MIC войдет лицензирование майнеров. Планируется создать реестр физических и юридических лиц, предоставляющих услуги по торговле и хранению цифровых активов третьим сторонам.

В числе регуляторов — Секретариат по предотвращению отмывания денег, Национальная комиссия по ценным бумагам и Национальная администрация по энергетике.

Законопроект отправлен на рассмотрение президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

Forklog По материалам:

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