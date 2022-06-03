Сенат Нью-Йорка поддержал мораторий на майнинг — Finance.ua

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Сенат Нью-Йорка поддержал мораторий на майнинг

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Сенат Нью-Йорка поддержал мораторий на майнингСенат Нью-Йорка поддержал мораторий на майнинг
Сенат штата Нью-Йорк одобрил двухлетний мораторий на добычу криптовалют с использованием электроэнергии, генерируемой из углеродных источников.
Об этом пишет CoinDesk.
Речь идет о законопроекте, который предусматривает заморозку текущих уровней углеродных выбросов от майнинга. Ранее документ приняла нижняя палата Законодательного собрания штата.
Действующие компании или те, кто находится в процессе получения разрешения на добычу цифровых активов, смогут продолжить работу. В течение двухлетнего периода власти планируют изучить потенциальное воздействие майнинга на алгоритме Proof-of-Work на экологию.
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Сенатор от демократов Кевин Паркер отметил, что сейчас в штате есть только одно предприятие, которое не затронут ограничения. По его словам, также на рассмотрении властей заявка, но решение по ней могут отложить до окончания исследования.
Документ вступит в силу после подписания губернатором штата Кэти Хокул.
В феврале 2022 года кандидат в губернаторы Нью-Йорка Джуман Уильямс призвал действующие власти штата запретить добычу Bitcoin и других криптовалют на алгоритме Proof-of-Work.
В апреле группа конгрессменов США обратилась в Агентство по охране окружающей среды с просьбой проверить индустрию майнинга на экологические риски и соблюдение соответствующих законов.
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В частности, они упомянули компанию Greenidge Generation, которую в июле 2021 года местные жители обвинили в экологических нарушениях. Однако не уточнили, что Верховный суд штата не увидел негативного влияния от строительства майнинговых предприятий «на воздух или воду озера Сенека».
Позднее более 50 представителей Bitcoin-индустрии опровергли опасения политиков. В письме Агентству они назвали представления о майнинге неверными и подчеркнули, что дата-центры являются потребителями электроэнергии, не производящими углеродных выбросов.

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По материалам: Forklog
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