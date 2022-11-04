Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85% — Finance.ua

Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85% Сегодня 03:31 — Мир

Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85%

Рост потребительских цен в Турции ускорился семнадцатый месяц подряд в октябре — инфляция в стране достигла 85,5% в условиях экономической политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Цены на продукты питания и транспорт удвоились в годовом исчислении, что усиливается более высокими мировыми ценами на энергоносители после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается ввести собственную экономическую политику, в рамках которой приказал центральному банку снизить учетную ставку до однозначных цифр в преддверии выборов в следующем году. По мнению Эрдогана, повышение процентных ставок центробанка поможет сдерживать инфляцию, что противоречит «традиционному» представлению о монетарной политике.

Как следствие, такие действия Эрдогана повлекли за собой худшую инфляцию в стране за четверть века. После последнего снижения ставки на 250 б.п. учетная ставка Центробанка Турции составляет 10,5%.

По темпам инфляции Турцию опережают только Зимбабве, Венесуэла, Сирия, Ливан и Судан.

Напомним, потребительские цены в Турции выросли более чем на 80% в августе — инфляция ускоряется на фоне надежд турецких политиков, что стремительный рост цен начнет замедляться после пика осенью.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.