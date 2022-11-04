Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85% — Finance.ua
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Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85%

Мир
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Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85%
Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85%
Рост потребительских цен в Турции ускорился семнадцатый месяц подряд в октябре — инфляция в стране достигла 85,5% в условиях экономической политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает Financial Times.
Цены на продукты питания и транспорт удвоились в годовом исчислении, что усиливается более высокими мировыми ценами на энергоносители после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается ввести собственную экономическую политику, в рамках которой приказал центральному банку снизить учетную ставку до однозначных цифр в преддверии выборов в следующем году. По мнению Эрдогана, повышение процентных ставок центробанка поможет сдерживать инфляцию, что противоречит «традиционному» представлению о монетарной политике.
Как следствие, такие действия Эрдогана повлекли за собой худшую инфляцию в стране за четверть века. После последнего снижения ставки на 250 б.п. учетная ставка Центробанка Турции составляет 10,5%.
По темпам инфляции Турцию опережают только Зимбабве, Венесуэла, Сирия, Ливан и Судан.
Напомним, потребительские цены в Турции выросли более чем на 80% в августе — инфляция ускоряется на фоне надежд турецких политиков, что стремительный рост цен начнет замедляться после пика осенью.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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