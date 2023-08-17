Семьи переселенцев могут получить до 150 тыс. грн на собственное дело — Finance.ua

Семьи переселенцев могут получить до 150 тыс. грн на собственное дело
Благотворительная организация «СОС Детские Городки» объявила грантовую программу на создание или восстановление бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Кто может принять участие
Родители семей с несовершеннолетними детьми из ВПЛ, которые отвечают двум критериям:
- Проживают или зарегистрированы в одной из областей: Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской или Черновицкой.
- Имеют действующий статус ФЛП, вынужденно приостановившего деятельность. Или если ВПЛ готовы открыть его в течение ближайшего месяца.
Так, семьи смогут получить до 150 тыс. грн. Организаторы планируют поддержать не менее сотни предпринимательских проектов. Суммарный бюджет конкурса — 10 млн гривен.
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В рамках программы участники получат трехдневное офлайн-обучение от профильных специалистов, а также консультации экспертов и менторское сопровождение в разработке и реализации бизнес-плана.
Подать заявку на получение гранта можно по ссылке.
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