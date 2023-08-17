Семьи переселенцев могут получить до 150 тыс. грн на собственное дело — Finance.ua
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Семьи переселенцев могут получить до 150 тыс. грн на собственное дело

Личные финансы
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Семьи переселенцев могут получить до 150 тыс. грн на собственное дело
Семьи переселенцев могут получить до 150 тыс. грн на собственное дело
Благотворительная организация «СОС Детские Городки» объявила грантовую программу на создание или восстановление бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Кто может принять участие

Родители семей с несовершеннолетними детьми из ВПЛ, которые отвечают двум критериям:
  1. Проживают или зарегистрированы в одной из областей: Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской или Черновицкой.
  2. Имеют действующий статус ФЛП, вынужденно приостановившего деятельность. Или если ВПЛ готовы открыть его в течение ближайшего месяца.
Так, семьи смогут получить до 150 тыс. грн. Организаторы планируют поддержать не менее сотни предпринимательских проектов. Суммарный бюджет конкурса — 10 млн гривен.
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В рамках программы участники получат трехдневное офлайн-обучение от профильных специалистов, а также консультации экспертов и менторское сопровождение в разработке и реализации бизнес-плана.
Подать заявку на получение гранта можно по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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