Семьи переселенцев могут получить до 150 тыс. грн на собственное дело — Finance.ua

Семьи переселенцев могут получить до 150 тыс. грн на собственное дело Сегодня 09:01 — Личные финансы

Семьи переселенцев могут получить до 150 тыс. грн на собственное дело

Благотворительная организация «СОС Детские Городки» объявила грантовую программу на создание или восстановление бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Кто может принять участие

Родители семей с несовершеннолетними детьми из ВПЛ, которые отвечают двум критериям:

Проживают или зарегистрированы в одной из областей: Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской или Черновицкой. Имеют действующий статус ФЛП, вынужденно приостановившего деятельность. Или если ВПЛ готовы открыть его в течение ближайшего месяца.

Так, семьи смогут получить до 150 тыс. грн. Организаторы планируют поддержать не менее сотни предпринимательских проектов. Суммарный бюджет конкурса — 10 млн гривен.

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В рамках программы участники получат трехдневное офлайн-обучение от профильных специалистов, а также консультации экспертов и менторское сопровождение в разработке и реализации бизнес-плана.

Подать заявку на получение гранта можно по на получение гранта можно по ссылке

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