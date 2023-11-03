Сэм Бенкман-Фрид признан виновным в многомиллиардном мошенничестве с FTX — Finance.ua

Сэм Бенкман-Фрид признан виновным в многомиллиардном мошенничестве с FTX Сегодня 21:34 — Криминал

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Сэм Бенкман-Фрид был осужден за масштабное мошенничество, что привело к краху его биржи FTX, после месячного судебного разбирательства.

Об этом пишет Bloomberg.

Бенкмана-Фрида признали виновным в семи пунктах обвинения в мошенничестве и своре после этого. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из самых серьезных обвинений. Судья назначил дату вынесения приговора в марте.

«Этот вердикт является победой прокурора США Демиана Уильямса из Манхэттена в самом громком уголовном расследовании в криптомире. Это также завершает впечатляющее падение Банкмана-Фрида с начала 2022 года, когда FTX оценивали в 32 миллиарда долларов, а знаменитости, в том числе Том Брейди, Ларри Карри получали деньги за то, чтобы побуждать людей торговать цифровой валютой на платформе», — пишет издание.

Бенкман-Фрид «совершил одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Америки. Многомиллиардная схема, направленная на то, чтобы сделать его королем криптовалют», — сказал Уильямс после приговора.

Прокуроры заявили, что Бенкман-Фрид руководил переводом денег клиентов FTX в Alameda Research, аффилированный хедж-фонд, для рискованных инвестиций, политических пожертвований и дорогостоящей недвижимости до того, как обе компании обанкротились в прошлом году.

Юристы Бенкмана-Фрида позиционировали его как трудолюбивого математика, который добросовестно пытался изменить ситуацию в быстро ухудшавшейся компании в прошлом году.

Адвокат Бенкмана-Фрида Марк Коэн заявил, что рассмотрит апелляцию: «Мы очень разочарованы результатом. Мистер Бенкман-Фрид утверждает свою невиновность и будет продолжать энергичную борьбу с предъявленными против него обвинениями».

Крипторынки упали после вердикта, но потери в основном были сдержанные. Некоторые сторонники индустрии заявили, что осуждение подчеркивает конец эры рискованных и противоправных действий, указывая на более регулируемое будущее с более широким внедрением цифровых активов.

Другие утверждали, что вердикт подтвердил, что криптовалюта является сектором со слабыми сторонами, которые привлекают преступников, хакеров и страны-изгои.

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Економічна Правда По материалам:

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