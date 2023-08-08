Сегодня украинские банки обязаны предоставить информацию о своих пунктах обмена валют — Finance.ua

Сегодня украинские банки обязаны предоставить информацию о своих пунктах обмена валют
Сегодня, 8 августа, истекает срок подачи украинскими банками информации о своих подразделениях по обмену валют.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Информация должна быть предоставлена через автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков.
«Банки обязаны обеспечить предоставление регулятору через автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков такой информации в течение 10 рабочих дней после получения уведомления средствами электронной почты Национального банка об обновлении автоматизированной информационной системы ведения Государственного реестра банков», — говорится в сообщении НБУ, которое было направлено банкам 25 июля.
Срок подачи информации истекает сегодня, 8 августа.
Напомним, население Украины в июле текущего года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,668 млрд долларов и купило на 1,591 млрд долларов. Чистая продажа валюты составила 76,6 млн долларов.
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