Сегодня украинские банки обязаны предоставить информацию о своих пунктах обмена валют — Finance.ua

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Сегодня украинские банки обязаны предоставить информацию о своих пунктах обмена валют

Казна и Политика
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Сегодня украинские банки обязаны предоставить информацию о своих пунктах обмена валют
Сегодня украинские банки обязаны предоставить информацию о своих пунктах обмена валют
Сегодня, 8 августа, истекает срок подачи украинскими банками информации о своих подразделениях по обмену валют.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Информация должна быть предоставлена ​​через автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков.
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«Банки обязаны обеспечить предоставление регулятору через автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков такой информации в течение 10 рабочих дней после получения уведомления средствами электронной почты Национального банка об обновлении автоматизированной информационной системы ведения Государственного реестра банков», — говорится в сообщении НБУ, которое было направлено банкам 25 июля.
Срок подачи информации истекает сегодня, 8 августа.
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Напомним, население Украины в июле текущего года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,668 млрд долларов и купило на 1,591 млрд долларов. Чистая продажа валюты составила 76,6 млн долларов.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
УНН
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