Сегодня хакеры из России взломали сайт об инвестициях и финансах minfin.com.ua — Finance.ua

Сегодня хакеры из России взломали сайт об инвестициях и финансах minfin.com.ua

Сегодня 15:43 — Финтех и Карты

Хакеры взломали сайт медиа Minfin.com.ua. Вероятно, считали, что он принадлежит Министерству финансов Украины.

В 10.46 2 марта главная страница украинского финансового медиа Minfin.com.ua выглядела так:

Сегодня хакеры из России взломали сайт об инвестициях и финансах minfin.com.ua

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не Мир пришел Я принести, но меч...».

Вероятно, хакеры из Domini_Canes спутали сайт независимого украинского медиа с сайтом Министерства финансов Украины из-за схожести названия и большого количества посетителей. По крайней мере именно так считает СEO компании Treeum — Иван Евтушенко.

"Как и большинство украинских медиа, аполитичный доселе сайт Minfin.com.ua в последние дни всячески поддерживал украинцев и дух нашей армии. Мы собирали и публиковали информацию как из финансовой сферы, так и просто жизненно необходимую в наше время.

В последнюю неделю «Минфин» ежедневно получает более одного миллиона просмотров. Возможно, именно поэтому нас легко было спутать с Министерством. Но, мы с удовольствием примем этот удар на себя. И будем считать его всего лишь очередной тактической ошибкой врага. Слава Украине и всем воинам ВСУ!"

На данный момент над возвратом доступа к медиа работает команда fintech-компании Treeum совместно с партнерами из Cossack Labs. Помощь пока не требуется.

Тем временем редакция продолжает свою работу в Facebook, Telegram и Instagram, и призывает читать новости в этих каналах, или же на сайте Finance.ua.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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