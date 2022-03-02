Сегодня хакеры из России взломали сайт об инвестициях и финансах minfin.com.ua — Finance.ua
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Сегодня хакеры из России взломали сайт об инвестициях и финансах minfin.com.ua

Сегодня 15:43Финтех и Карты
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Хакеры взломали сайт медиа Minfin.com.ua. Вероятно, считали, что он принадлежит Министерству финансов Украины.
В 10.46 2 марта главная страница украинского финансового медиа Minfin.com.ua выглядела так:
Сегодня хакеры из России взломали сайт об инвестициях и финансах minfin.com.ua
Сегодня хакеры из России взломали сайт об инвестициях и финансах minfin.com.ua
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не Мир пришел Я принести, но меч...».
Вероятно, хакеры из Domini_Canes спутали сайт независимого украинского медиа с сайтом Министерства финансов Украины из-за схожести названия и большого количества посетителей. По крайней мере именно так считает СEO компании Treeum — Иван Евтушенко.
"Как и большинство украинских медиа, аполитичный доселе сайт Minfin.com.ua в последние дни всячески поддерживал украинцев и дух нашей армии. Мы собирали и публиковали информацию как из финансовой сферы, так и просто жизненно необходимую в наше время.
В последнюю неделю «Минфин» ежедневно получает более одного миллиона просмотров. Возможно, именно поэтому нас легко было спутать с Министерством. Но, мы с удовольствием примем этот удар на себя. И будем считать его всего лишь очередной тактической ошибкой врага. Слава Украине и всем воинам ВСУ!"
На данный момент над возвратом доступа к медиа работает команда fintech-компании Treeum совместно с партнерами из Cossack Labs. Помощь пока не требуется.
Тем временем редакция продолжает свою работу в Facebook, Telegram и Instagram, и призывает читать новости в этих каналах, или же на сайте Finance.ua.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.UA
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