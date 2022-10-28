Сегодня будут выключать свет в центральном и северном регионах: названы области — Finance.ua

Сегодня будут выключать свет в центральном и северном регионах: названы области Сегодня 12:51 — Личные финансы

Сегодня будут выключать свет в центральном и северном регионах: названы области

Жителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях предупредили о вынужденных отключениях электроэнергии в пятницу, 28 октября. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

В компании говорят, что энергетики снова вынуждены будут сегодня ограничивать поставки потребителям для устранения последствий вчерашней террористической атаки со стороны россии.

«Вынужденные ограничения... будут касаться бытовых потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе», — сообщили в компании в Facebook.

Подробности

Как отмечается, облэнерго уже предоставили «объем для применения графиков аварийных отключений для бытовых потребителей в этих регионах». Графики отключения на этот случай уже должны быть разработаны и обнародованы заранее облэнерго, указали в компании.

При этом уже в 7:00 Укрэнерго предоставило облэнерго объем применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины.

«Кроме этого, в Центральном регионе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) дополнительно предоставлены объемы применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей», — сообщили в компании.

Ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, отметили в Укрэнерго.

Напомним, армия россии в ночь на 27 октября снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, после чего ввели более жесткие и продолжительные ограничения электроснабжения.

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