«Себя мы точно прокормим»: Украина обеспечена продовольствием на два года вперед — ОП

Сегодня 19:32 — Аграрный рынок

В Офисе президента уверяют, что у Украины не будет проблем с едой из-за российской агрессии.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", — сказал Шурма.

Ранее в Минагрополитики заявили, что у Украины достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления.

Например, пшеницы Украина в год потребляет 8 млн тонн, сейчас ее запасы — около 6 млн тонн, а летом уже будет урожай озимой.

«У нас есть двухлетний запас кукурузы. Мы потребляем 7 млн тонн, а имеем 15 млн тонн. Подсолнечного масла у нас еще на пять лет, сахара — на полтора года», — добавил первый заместитель главы Минагрополитики Тарас Высоцкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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