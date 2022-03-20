«Себя мы точно прокормим»: Украина обеспечена продовольствием на два года вперед — ОП — Finance.ua
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«Себя мы точно прокормим»: Украина обеспечена продовольствием на два года вперед — ОП

Сегодня 19:32Аграрный рынок
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В Офисе президента уверяют, что у Украины не будет проблем с едой из-за российской агрессии.
Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.
Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", — сказал Шурма.
Ранее в Минагрополитики заявили, что у Украины достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления.
Например, пшеницы Украина в год потребляет 8 млн тонн, сейчас ее запасы — около 6 млн тонн, а летом уже будет урожай озимой.
«У нас есть двухлетний запас кукурузы. Мы потребляем 7 млн тонн, а имеем 15 млн тонн. Подсолнечного масла у нас еще на пять лет, сахара — на полтора года», — добавил первый заместитель главы Минагрополитики Тарас Высоцкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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