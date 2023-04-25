Seat показал спортивный электрокроссовер с запасом хода до 550 км (видео) — Finance.ua
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Seat показал спортивный электрокроссовер с запасом хода до 550 км (видео)

Технологии&Авто
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Seat показал спортивный электрокроссовер с запасом хода до 550 км (видео)
Seat показал спортивный электрокроссовер с запасом хода до 550 км (видео)
Seat презентовал новый Cupra Tarvascan. Электрический купе-кроссовер поступит в продажу с 2024 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте испанского подразделения концерна Volkswagen.
Электромобиль Cupra Tarvascan 2024 станет более спортивной альтернативой Volkswagen ID.5 и Skoda Enyaq Coupe iV. У него схожий силуэт с аркообразной крышей, высокой оконной линией и приподнятой задней частью.
В то же время передняя часть выполнена в духе электрокара Cupra Born — выраженный «нос» сочетается с раскосыми фарами, а в переднем бампере размещен широкий воздухозаборник. На выбор предложены колесные диски диаметром от 19 до 21 дюйма.
Seat показал спортивный электрокроссовер с запасом хода до 550 км (видео)

Размеры Cupra Tarvascan 2024:

  • длина — 4644 мм;
  • ширина — 1861 мм;
  • высота — 1597 мм;
  • колесная база — 2766 мм.
В отделке салона Cupra Tarvascan присутствуют медные вставки. Как и в электрокарах Volkswagen ID, щиток приборов очень маленький, и данные проецируются на лобовое стекло. На центральной панели установлен большой 15-дюймовый тачскрин.
Спортивные передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Объем багажника Cupra Tarvascan 2024 составляет 540 л. Среди опций есть система полуавтономного вождения и парковочный автопилот с дистанционным управлением.
Новый Cupra Tarvascan предложат в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с. Стандартными являются адаптивные амортизаторы.
Оба варианта Cupra Tarvascan 2024 оснащены батареей емкостью 82 кВт∙ч. Запас хода составит 550 км в заднеприводной модели и 520 км — в полноприводной. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает 30 минут.
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По материалам:
Фокус
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