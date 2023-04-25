Seat показал спортивный электрокроссовер с запасом хода до 550 км (видео) — Finance.ua

Seat показал спортивный электрокроссовер с запасом хода до 550 км (видео) Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

Seat показал спортивный электрокроссовер с запасом хода до 550 км (видео)

Seat презентовал новый Cupra Tarvascan. Электрический купе-кроссовер поступит в продажу с 2024 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте испанского подразделения концерна Volkswagen.

Электромобиль Cupra Tarvascan 2024 станет более спортивной альтернативой Volkswagen ID.5 и Skoda Enyaq Coupe iV. У него схожий силуэт с аркообразной крышей, высокой оконной линией и приподнятой задней частью.

В то же время передняя часть выполнена в духе электрокара Cupra Born — выраженный «нос» сочетается с раскосыми фарами, а в переднем бампере размещен широкий воздухозаборник. На выбор предложены колесные диски диаметром от 19 до 21 дюйма.

Размеры Cupra Tarvascan 2024:

длина — 4644 мм;

ширина — 1861 мм;

высота — 1597 мм;

колесная база — 2766 мм.

В отделке салона Cupra Tarvascan присутствуют медные вставки. Как и в электрокарах Volkswagen ID, щиток приборов очень маленький, и данные проецируются на лобовое стекло. На центральной панели установлен большой 15-дюймовый тачскрин.

Спортивные передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Объем багажника Cupra Tarvascan 2024 составляет 540 л. Среди опций есть система полуавтономного вождения и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

Новый Cupra Tarvascan предложат в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с. Стандартными являются адаптивные амортизаторы.

Оба варианта Cupra Tarvascan 2024 оснащены батареей емкостью 82 кВт∙ч. Запас хода составит 550 км в заднеприводной модели и 520 км — в полноприводной. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает 30 минут.

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Фокус По материалам:

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