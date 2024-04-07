Сделано в Китае: какие преимущества и недостатки автомобилей, произведенных в Поднебесной — Finance.ua

Сделано в Китае: какие преимущества и недостатки автомобилей, произведенных в Поднебесной 07.04.2024, 01:11 — Технологии&Авто

Сделано в Китае: какие преимущества и недостатки автомобилей, произведенных в Поднебесной, Фото: УНІАН

Автовладельцы ценят китайские машины за их доступность, а также технологичность. Главным минусом назвали их низкое качество.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 1,6 тысячи респондентов.

Какие преимущества китайских авто

Главной сильной стороной китайских автомобилей участники опроса назвали доступность (25% респондентов).

В данном случае это не только более низкая стоимость по сравнению с автомобилями других стран, но и наличие:

выбора;

сервисной поддержки;

гарантийной поддержки;

деталей;

расходников.

На втором месте — технологичность китайских авто (13%).

Среди других преимуществ респонденты указали (по 10%):

привлекательный внешний вид;

высокий уровень качества;

комфорт.

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Недостатки китайских автомобилей

При этом 12% респондентов не видят в китайских машинах никаких положительных качеств, а 44% опрошенных затруднились их назвать.

Из недостатков с существенным отрывом (28%) лидирует уверенность в низком качестве и недолговечности китайских автомобилей.

Низкое качество окраски и антикоррозионной защиты было названо 7% респондентов.

Если бы потенциальные клиенты имели свободный выбор моделей из всех стран, то предпочтение китайским авто отдали бы всего 14%.

Большинство ставит во главу угла машины из:

Японии (36%);

Германии (32%);

Кореи (22%).

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uamotors По материалам:

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