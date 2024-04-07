Сделано в Китае: какие преимущества и недостатки автомобилей, произведенных в Поднебесной — Finance.ua

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Сделано в Китае: какие преимущества и недостатки автомобилей, произведенных в Поднебесной

Технологии&Авто
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Сделано в Китае: какие преимущества и недостатки автомобилей, произведенных в Поднебесной
Сделано в Китае: какие преимущества и недостатки автомобилей, произведенных в Поднебесной, Фото: УНІАН
Автовладельцы ценят китайские машины за их доступность, а также технологичность. Главным минусом назвали их низкое качество.
Об этом свидетельствуют результаты опроса 1,6 тысячи респондентов.
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Какие преимущества китайских авто

Главной сильной стороной китайских автомобилей участники опроса назвали доступность (25% респондентов).
В данном случае это не только более низкая стоимость по сравнению с автомобилями других стран, но и наличие:
  • выбора;
  • сервисной поддержки;
  • гарантийной поддержки;
  • деталей;
  • расходников.
На втором месте — технологичность китайских авто (13%).
Среди других преимуществ респонденты указали (по 10%):
  • привлекательный внешний вид;
  • высокий уровень качества;
  • комфорт.
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Недостатки китайских автомобилей

При этом 12% респондентов не видят в китайских машинах никаких положительных качеств, а 44% опрошенных затруднились их назвать.
Из недостатков с существенным отрывом (28%) лидирует уверенность в низком качестве и недолговечности китайских автомобилей.
Низкое качество окраски и антикоррозионной защиты было названо 7% респондентов.
Если бы потенциальные клиенты имели свободный выбор моделей из всех стран, то предпочтение китайским авто отдали бы всего 14%.
Большинство ставит во главу угла машины из:
  • Японии (36%);
  • Германии (32%);
  • Кореи (22%).
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По материалам:
uamotors
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