Сделано в Китае: какие преимущества и недостатки автомобилей, произведенных в Поднебесной — Finance.ua

Сделано в Китае: какие преимущества и недостатки автомобилей, произведенных в Поднебесной
Автовладельцы ценят китайские машины за их доступность, а также технологичность. Главным минусом назвали их низкое качество.
Об этом свидетельствуют результаты опроса 1,6 тысячи респондентов.
Какие преимущества китайских авто
Главной сильной стороной китайских автомобилей участники опроса назвали доступность (25% респондентов).
В данном случае это не только более низкая стоимость по сравнению с автомобилями других стран, но и наличие:
- выбора;
- сервисной поддержки;
- гарантийной поддержки;
- деталей;
- расходников.
На втором месте — технологичность китайских авто (13%).
Среди других преимуществ респонденты указали (по 10%):
- привлекательный внешний вид;
- высокий уровень качества;
- комфорт.
Недостатки китайских автомобилей
При этом 12% респондентов не видят в китайских машинах никаких положительных качеств, а 44% опрошенных затруднились их назвать.
Из недостатков с существенным отрывом (28%) лидирует уверенность в низком качестве и недолговечности китайских автомобилей.
Низкое качество окраски и антикоррозионной защиты было названо 7% респондентов.
Если бы потенциальные клиенты имели свободный выбор моделей из всех стран, то предпочтение китайским авто отдали бы всего 14%.
Большинство ставит во главу угла машины из:
- Японии (36%);
- Германии (32%);
- Кореи (22%).
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