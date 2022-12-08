Сдать квартиру в аренду: практическая инструкция от экспертов — Finance.ua

Сдать квартиру в аренду: практическая инструкция от экспертов Сегодня 20:04 — Личные финансы

Сдать квартиру в аренду: практическая инструкция от экспертов

Сдавать квартиру в аренду — это получать постоянную пассивную прибыль, а если вам не нужно было покупать эту недвижимость, например она была частью наследства или подарком, это вообще идеальный вариант.

Однако на рынке аренды все не так просто, у него есть свои тренды, правила и нюансы, которые новичку в сфере придется изучить. Эксперт рассказала, как правильно сдавать свою квартиру и на какие аспекты нужно особо обращать внимание.

Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак отмечает, что идеальный вариант — сдача жилья через счет ФЛП.

«Таким образом, вы бы вели хозяйственную деятельность, платили налоги, были бы поступления в местный бюджет и все были бы счастливы. Это правило номер один, если мы стремимся к европейскому будущему», — говорит обозреватель рынка недвижимости.

Как и кому сдавать

Правило номер два — это определить, кому вы будете сдавать эту квартиру. Здесь есть два варианта для поиска клиентов — самостоятельно или с риелтором.

Риелторы берут комиссию обычно в размере 50% от цены аренды, и если до войны это почти всегда ложилось на плечи арендаторов, то на период военного положения владельцы часто берут это на себя или делят пополам, чтобы быстрее найти клиента.

«Независимо от того, как вы будете сдавать свое жилье — самостоятельно через соответствующие сайты или с помощью профессионального риелтора, вам определенно нужно обезопасить себя от мошенников и первое, что нужно для этого сделать — проверить документы», — советует Берещак.

Какие документы проверять

Конечно, лучше попросить паспорт и другие документы, удостоверяющие личность, в частности место регистрации.

Вы можете положиться и на водительское удостоверение, но лучше так не делать, потому что этот документ проще подделать, чем паспорт, особенно если он есть еще и в Дії.

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Когда вы увидели документы и убедились, что все хорошо, не торопитесь сдавать квартиру этому человеку.

Эксперт советует «пробить» ее по базам неплательщиков, есть ресурсы, где можно увидеть, есть ли у человека непогашенные кредиты или плохая кредитная история.

«Это шаг, который, как правило, никто не делает, но именно он вас может обезопасить от того, что вы нарветесь на неплательщиков», — отмечает эксперт.

Заключение договора

Этот пункт обязателен. Документ должен быть нотариально заверен или заверен риелтором, имеющим право на соответствующую деятельность с помощью специального удостоверения.

Нотариальным договором мало кто «заморачивается», а вот профессионального риелтора, который и составит, и заверит этот договор — найти просто.

Кроме бюрократических нюансов, свою роль играет еще и человеческий фактор. Берещак отмечает — нет ничего плохого в том, чтобы прямо задать вопрос о платежеспособности арендатора, поскольку это довольно актуально во время войны.

Можно сразу зафиксировать в договоре, готовы ли вы идти на уступки в случае форс-мажорных обстоятельств. Например, рассрочка авансового платежа, что уменьшает нагрузку на арендатора или уменьшение арендной платы на период возможных блэкаутов, если таковые будут влиять на комфорт жизни в вашей квартире.

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«Это нужно и для вас, чтобы потом не было шоком то, что люди могут упустить возможность платить и расторгнуть договор. Еще важный нюанс, в договоре обязательно должно быть прописано все имеющееся имущество, его состояние и номенклатура», — отмечает обозреватель рынка недвижимости.

Описание должно быть подробным, не просто «диван» или стул, но и примечание, в каком он состоянии, если это техника, желательно прописать точную модель.

Не ленитесь это делать и требуйте от риелтора, потому что это вопрос вашей финансовой безопасности. Можно даже сфотографировать какое-то имущество, по поводу состояния которого в будущем могут возникнуть споры.

Как определить цену

Нужно исходить из характеристик вашего объекта, конечно, вам может порекомендовать опытный риелтор, но если вы сдаете жилье без посредников, нужно научиться ориентироваться самому.

«Цена формируется из нескольких позиций, первое — состояние лота, второе — состояние инфраструктуры вокруг, это и транспортная развязка и магазины, школы и т.д., третье — это рекреационный потенциал района и ценовое предложение в районе», — объясняет Берещак.

Если вы плохо ориентируетесь, посмотрите предложения в своем районе от других арендодателей, но эксперт замечает, что квартиры, на которые нужно ориентироваться, должны быть максимально похожи на вашу по расположению, состоянию, площади, типу дома и т.д.

Наценку и скидку можно делать, но не более 15% в ту или иную сторону от медианной цены, иначе это уже будет так называемый демпинг цен и ничего хорошего не принесет.

Pro Гроші По материалам:

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