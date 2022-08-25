SCM продала СК «АСКА» — Finance.ua

SCM продала СК «АСКА» Сегодня 14:31 — Фондовый рынок

Компанія System Capital Management (SCM) продала страхову компанію «АСКА».

В результаті угоди новим власником «АСКА» стала страхова компанія «ВУСО» (працює під брендом VUSO).

Вона займатиметься подальшим розвитком цього бізнесу шляхом об’єднання двох компаній під єдиним брендом VUSO.

За погодженням сторін сума та умови угоди не розголошуються.

Всі зобов’язання перед клієнтами та партнерами «АСКА» зберігаються і будуть виконуватися в повному обсязі з додатковими сервісами та продуктами.

Вихід із страхового бізнесу, оголошення щодо якого було ще восени 2021 року, відповідає стратегії фокусування інвестиційного портфелю SCM.

Як повідомляли Українські Новини, SCM — найбільша інвестиційна група України, яка працює в усьому світі.

SCM інвестує в гірничо-металургійну галузь (Metinvest B.V. (Нідерланди)), енергетику (DTEK B.V. (Нідерланди)), видобуток корисних копалин, банківський і фінансовий сектор ( ПУМБ ), телекомунікації (Укртелеком), роздрібне сільське господарство (HarvEast), а також сферу транспорту та логістики (Лемтранс та Портінвест).

Наразі підприємства та холдинги SCM працюють в Україні, на Кіпрі, у Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Великій Британії та США. Єдиним власником та інвестором SCM є Рінат Ахметов, відомий український бізнесмен та меценат.

Страхова компанія VUSO працює на українському ринку з 2001 року, має 50 ліцензій: 33 — на добровільні та 17 — на обов’язкові види страхування.

Компанія має понад 30 представництв по всій Україні.

Є членом МТСБУ, Ядерного пулу, учасником проекту із Прямого врегулювання.

Економічна Правда По материалам:

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