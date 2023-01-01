Счетная палата в этом году проведет более 60 аудитов: какие сферы ждет проверка — Finance.ua

Счетная палата в этом году проведет более 60 аудитов: какие сферы ждет проверка Сегодня 03:15 — Казна и Политика

Счетная палата утвердила план работы на 2023 год, в течение которого планируется провести более 60 аудитов.

Об этом сообщил ее глава Валерий Пацкан.

Проверки охватят все важные сферы: безопасность и обороноспособность, здравоохранение, образование, инфраструктуру, экономику, энергетику и экологию.

«В первую очередь важно проверить эффективность использования средств на нужды, связанные с войной... Аудиторы Счетной палаты будут изучать, как использовались бюджетные средства на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники, реабилитацию военных, социальную защиту внутренне перемещенных лиц, обустройство бомбоубежищ в школах и т.д.», — рассказал Пацкан.

Счетная палата также проведет анализ займов, привлекавшихся в госбюджет в 2022 году от иностранных государств, международных финансовых учреждений и организаций.

Кроме того, аудиторы проанализируют деятельность Минобороны по использованию технической помощи во время военного положения, а также органов по управлению объектами госсобственности по определению вреда и ущерба, причиненного войной.

Аудиты коснутся также экономической отрасли, в частности, Счетная палата проверит полноту начислений и своевременность поступлений в госбюджет акцизного налога с горючего и уплаты военного сбора, а также эффективность использования бюджетных средств в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора.

Также проверки проведут в природоохранной сфере, а также изучат эффективность использования субвенций из госбюджета местным бюджетам, в том числе развитие коммунальной инфраструктуры, поддержку отдельных учреждений и мероприятий в сфере здравоохранения и обеспечение отдельных расходов райсоветов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.