Счета за электроэнергию составят около 15% ВВП Европы и вырастут на €2 трлн в начале следующего года — прогноз Goldman Sachs — Finance.ua
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Счета за электроэнергию составят около 15% ВВП Европы и вырастут на €2 трлн в начале следующего года — прогноз Goldman Sachs

Энергетика
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Счета за электроэнергию составят около 15% ВВП Европы и вырастут на €2 трлн в начале следующего года — прогноз Goldman Sachs
Счета за электроэнергию составят около 15% ВВП Европы и вырастут на €2 трлн в начале следующего года — прогноз Goldman Sachs
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что счета за электроэнергию для европейских домохозяйств вырастут на 2 трлн евро на своем пике в начале следующего года, что свидетельствует о необходимости государственного вмешательства.
Об этом пишет Bloomberg.
На своем пике счета за электроэнергию составят около 15% валового внутреннего продукта (ВВП) Европы, написали аналитики во главе с Альберто Гандольфи и Мафальдой Помбейро.
«На наш взгляд, рынок продолжает недооценивать глубину, широту и структурные последствия кризиса. Мы считаем, что они будут даже глубже нефтяного кризиса 1970-х годов», — добавили эксперты.
Они считают, что ценовые ограничения и так называемый тарифный дефицит могли бы снизить давление на стоимость, сгладив рост тарифов, ограничив краткосрочное падение промышленного производства и значительно снизив регуляторные риски.
По словам аналитиков Goldman, введение предельных цен на производство электроэнергии может сэкономить ЕС около 650 млрд евро на счетах за электроэнергию и предложить потребителям и рынкам некоторое облегчение, позволяя правительствам отказаться от налога на непредвиденную прибыль.
Инвесторы должны отдавать предпочтение акциям компаний, разрабатывающих возобновляемые источники энергии, поскольку они должны извлечь выгоду из структурно более высоких цен на энергию, пишут аналитики, выделяя RWE AG, Energias de Portugal SA и Orsted A/S.
По мнению Гандольфи и Помбейро, ценовые ограничения не решат проблему полностью, а это значит, что может потребоваться тарифный дефицит, чтобы распределить всплеск счетов на 10–20 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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