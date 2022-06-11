Scania представила электрический грузовик с пробегом 350 км на одном заряде — Finance.ua

Scania представила электрический грузовик с пробегом 350 км на одном заряде

Scania презентовала электрический грузовик для региональных перевозок. Это новый шаг для перевозки крупнотоннажных грузов на более дальние дистанции.

«Эта премьера — важная историческая веха для нас и наших партнеров. Мы расширяем линейку электрических продуктов, предлагая новые возможности для большого количества клиентов и транспортной экосистемы в целом. Эти грузовики являются частью наших решений, они обладают всеми необходимыми качествами, в которых нуждается транспортная отрасль в сфере электрификации», — говорит Кристиан Левин, CEO Scania.

Клиенты Scania могут заказать шасси или комбинации тягачей с полуприцепами для перевозки, например, продуктов питания с регулируемым температурным режимом.

Спецификация автомобиля будет зависеть от веса, конфигурации и топографии, но отмечается, что тягач 4×2 с шестью аккумуляторными блоками может проехать 350 км на одном заряде на средней скорости 80 км/ч.

Мощность зарядки составляет до 375 кВт, это означает, что один час зарядки обычно добавляет примерно от 270 до 300 км. Непрерывный уровень выходной мощности для Scania 45 R или S составляет 410 кВт (эквивалент 560 л.с.).

Электрические грузовики нового уровня можно заказывать, проведя предварительную встречу с представителями Scania, а производство таких грузовиков должны начать в 4 квартале 2023 года.

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