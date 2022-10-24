СБУ задержала президента «Мотор Сич» Богуслаева — его подозревают в сотрудничестве с россией Сегодня 10:15 — Криминал

СБУ задержала президента «Мотор Сич» Богуслаева — его подозревают в сотрудничестве с россией

Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента, а также начальника Департамента внешнеэкономической деятельности компании «Мотор Сич». Это акционерное общество занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиатурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок.

СБУ задержала указанных руководителей предприятия в рамках уголовного производства по поводу незаконной поставки со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Им объявлено подозрение по статьям 111-1 (коллаборационистская деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору) Уголовного кодекса Украины.

По материалам следствия , к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «ростех» — одной из главных компаний-производителей вооружений для вс рф.

Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»;

КО-52 «Аллигатор»;

Ми-28Н «Ночной охотник».

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками.

Для обхода установленных ограничений на торговлю с рф организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.

Однако после получения военной продукции «посредники» переправляли ее в россию. Также враг использовал своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

В ходе расследования сотрудники Службы безопасности установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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