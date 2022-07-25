СБУ задержала хакера, похищавшего базы данных украинских банков — Finance.ua
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СБУ задержала хакера, похищавшего базы данных украинских банков

Криминал
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В Киеве сотрудники кибердепартамента СБУ задержали хакера, специализировавшегося на хищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков.
Об этом сообщили в СБУ.
Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам.
Эти сведения хакер «сливал» в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории рф представители российских спецслужб.
В ходе обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.
По материалам СБУ злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
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