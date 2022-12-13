СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн — Finance.ua
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СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн

Фондовый рынок
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Киберспециалисты СБУ задокументировали масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины.
В результате системной оперативно-следственной работы установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших высокопоставленных должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА.
Об этом сообщила СБУ.
Они занимались незаконным «выводом» из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов.
Среди присвоенной недвижимости: украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения. Благодаря реагированию СБУ уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 млрд грн.
По данным следствия, «схема» заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты.
Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.
В настоящее время топ-чиновник профсоюзов уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 млн грн.
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Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Расследование проводили сотрудники кибердепартамента СБУ совместно с ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
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