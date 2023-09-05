СБУ проводит десятки обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетики — Finance.ua

СБУ проводит десятки обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетики
Правоохранители проводят более 20 обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.
Так, сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства по злоупотреблениям на восстановлении энергетики.
В настоящее время в нескольких областях осуществляется более 20 обысков.
Отмечается, что все мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства.
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