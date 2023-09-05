СБУ проводит десятки обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетики — Finance.ua

СБУ проводит десятки обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетики Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Правоохранители проводят более 20 обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

Так, сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства по злоупотреблениям на восстановлении энергетики.

В настоящее время в нескольких областях осуществляется более 20 обысков.

Отмечается, что все мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства.

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