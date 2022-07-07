СБУ обезвредила группировку, которая «зарабатывала» миллионы на льготной растаможке импортных авто — Finance.ua

СБУ обезвредила группировку, которая «зарабатывала» миллионы на льготной растаможке импортных авто Сегодня 16:32 — Криминал

Служба безопасности в результате следственно-оперативных действий во Львовской области обезвредила преступную группировку, которая зарабатывала на ввозе в Украину импортных авто и их внеочередном оформлении.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По этой схеме на территорию нашей страны въехало более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Установлено, что в состав группировки входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС.

За сумму от 500 до 1000 долл. США дельцы гарантировали создание «зеленого коридора» на перемещение авто из-за границы и подделывали документы для постановки автомобиля на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации.

Следующим этапом было беспрепятственное таможенное оформление — эту услугу злоумышленники предоставляли за 50-150 долл. США.

Во время обысков по местонахождению злоумышленников стражи порядка обнаружили черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности и средства — 1,2 млн в гривневом эквиваленте, полученные преступным путем.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.