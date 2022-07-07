СБУ обезвредила группировку, которая «зарабатывала» миллионы на льготной растаможке импортных авто — Finance.ua
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СБУ обезвредила группировку, которая «зарабатывала» миллионы на льготной растаможке импортных авто

Криминал
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Служба безопасности в результате следственно-оперативных действий во Львовской области обезвредила преступную группировку, которая зарабатывала на ввозе в Украину импортных авто и их внеочередном оформлении.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
СБУ обезвредила группировку, которая «зарабатывала» миллионы на льготной растаможке импортных авто
По этой схеме на территорию нашей страны въехало более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.
Установлено, что в состав группировки входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС.
За сумму от 500 до 1000 долл. США дельцы гарантировали создание «зеленого коридора» на перемещение авто из-за границы и подделывали документы для постановки автомобиля на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации.
Следующим этапом было беспрепятственное таможенное оформление — эту услугу злоумышленники предоставляли за 50-150 долл. США.
Во время обысков по местонахождению злоумышленников стражи порядка обнаружили черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности и средства — 1,2 млн в гривневом эквиваленте, полученные преступным путем.
По материалам:
Економічна Правда
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