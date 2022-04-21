СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак и обезвредила 10 ботоферм — Finance.ua

СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак и обезвредила 10 ботоферм

Сегодня 19:45 — Финтех и Карты

За два месяца СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак, обезвредила десяток ботоферм и заблокировала 50 тыс. аккаунтов в соцсетях.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

За это время разоблачены сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов.

В Запорожье

СБУ разоблачила ботоферму более чем на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из страны-агрессора, чтобы распространять фейки и оправдывать вооруженную агрессию против Украины.

Работа ботофермы остановлена, изъяты аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей, более 3 тыс. SIM-карт.

В Киеве

заблокирована сеть анонимных Telegram-каналов и сообществ в соцсетях, через которые массово призывали к физическому уничтожению украинского народа как нации. Организатор задержан.



В Одессе

СБУ нейтрализовала центр пророссийского общественного объединения и предотвратила попытки расшатать общественно-политическую ситуацию на юге. Лидеры и активные участники задержаны. Каждый из предателей и коллаборантов будет отвечать за свои действия в соответствии с законом.

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