СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак и обезвредила 10 ботоферм — Finance.ua
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СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак и обезвредила 10 ботоферм

Сегодня 19:45Финтех и Карты
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За два месяца СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак, обезвредила десяток ботоферм и заблокировала 50 тыс. аккаунтов в соцсетях.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
За это время разоблачены сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов.
В Запорожье
СБУ разоблачила ботоферму более чем на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из страны-агрессора, чтобы распространять фейки и оправдывать вооруженную агрессию против Украины.
Работа ботофермы остановлена, изъяты аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей, более 3 тыс. SIM-карт.
В Киеве
заблокирована сеть анонимных Telegram-каналов и сообществ в соцсетях, через которые массово призывали к физическому уничтожению украинского народа как нации. Организатор задержан.

В Одессе
СБУ нейтрализовала центр пророссийского общественного объединения и предотвратила попытки расшатать общественно-политическую ситуацию на юге. Лидеры и активные участники задержаны. Каждый из предателей и коллаборантов будет отвечать за свои действия в соответствии с законом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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