СБУ не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине (фото) — Finance.ua

СБУ не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине (фото) Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Служба безопасности разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге «Инвест Агро», которые по материалам СБУ Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины. Как установила СБУ, после решения суда бывшие российские владельцы этих предприятий пытались незаконно «скрыть»:

более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;

6 вагонов с агропродукцией;

свыше 5 с половиной тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана;

почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Общая стоимость продукции составляет 150 млн грн.

СБУ не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине, фото СБУ

Для реализации схемы задействовали аффилированные коммерческие структуры, ранее осуществлявшие формальное управление обеими украинскими компаниями.

СБУ не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине, фото СБУ

Таким образом Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные планы и предотвратили их. Продолжаются комплексные действия по установлению круга лиц, причастных к схеме, и привлечению их к ответственности.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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