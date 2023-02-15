СБУ не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине (фото) — Finance.ua
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СБУ не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине (фото)

Фондовый рынок
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Служба безопасности разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге «Инвест Агро», которые по материалам СБУ Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины. Как установила СБУ, после решения суда бывшие российские владельцы этих предприятий пытались незаконно «скрыть»:
  • более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;
  • 6 вагонов с агропродукцией;
  • свыше 5 с половиной тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана;
  • почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.
Общая стоимость продукции составляет 150 млн грн.
СБУ не&nbsp;дала российским олигархам избежать национализации своих активов в&nbsp;Украине
СБУ не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине, фото СБУ
Для реализации схемы задействовали аффилированные коммерческие структуры, ранее осуществлявшие формальное управление обеими украинскими компаниями.
СБУ не&nbsp;дала российским олигархам избежать национализации своих активов в&nbsp;Украине
СБУ не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине, фото СБУ
Таким образом Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества.
Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные планы и предотвратили их. Продолжаются комплексные действия по установлению круга лиц, причастных к схеме, и привлечению их к ответственности.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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