СБУ ликвидировала подпольный «паспортный стол» — Finance.ua

СБУ ликвидировала подпольный «паспортный стол» Сегодня 16:29 — Криминал

СБУ ликвидировала подпольный «паспортный стол», Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности заблокировала межрегиональную схему серийного изготовления и продажи фальшивых украинских документов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В результате спецоперации в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях задержан организатор сделки и 8 его сообщников. Среди них — бывшее должностное лицо расформированной милиции.

Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские права.

Фото: ssu.gov.ua

Стоимость подделки составляла от 8 до 14 тыс. грн за «документ». Сумма зависела от его типа и срочности производства.

Учитывая сотни «заказов», ежемесячно дельцы получали «прибыль» до 6 млн грн.

По имеющимся данным, среди основных клиентов «сервиса» были и иностранцы, которые на основании фейковых документов хотели легализоваться в Украине или уехать в Евросоюз.

В ходе следствия установлено, что незаконную деятельность организовали несколько жителей Одессы. А подпольный цех они обустроили у своих подельников — в специально арендованной квартире в центре Львова. Для поиска клиентов создали «рекламную» страницу в Инстаграме, где предлагали собственный перечень нелегальных «услуг».

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Так, например, одну поддельную ID-карту гражданина Украины дельцы продавали в среднем за 11 тыс. грн.

Готовую «продукцию» рассылали по регионам своим подельникам, которые в дальнейшем переадресовывали ее на почтовые адреса «заказчиков».

Средний размер разовой «оптовой партии» поддельных документов в одну область составлял от 100 до 500 единиц фальшивок.

Судом фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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