СБУ ликвидировала подпольный «паспортный стол» — Finance.ua

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СБУ ликвидировала подпольный «паспортный стол»

Криминал
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СБУ ликвидировала подпольный «паспортный стол»
СБУ ликвидировала подпольный «паспортный стол», Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности заблокировала межрегиональную схему серийного изготовления и продажи фальшивых украинских документов.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
В результате спецоперации в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях задержан организатор сделки и 8 его сообщников. Среди них — бывшее должностное лицо расформированной милиции.
Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские права.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Стоимость подделки составляла от 8 до 14 тыс. грн за «документ». Сумма зависела от его типа и срочности производства.
Учитывая сотни «заказов», ежемесячно дельцы получали «прибыль» до 6 млн грн.
По имеющимся данным, среди основных клиентов «сервиса» были и иностранцы, которые на основании фейковых документов хотели легализоваться в Украине или уехать в Евросоюз.
В ходе следствия установлено, что незаконную деятельность организовали несколько жителей Одессы. А подпольный цех они обустроили у своих подельников — в специально арендованной квартире в центре Львова. Для поиска клиентов создали «рекламную» страницу в Инстаграме, где предлагали собственный перечень нелегальных «услуг».
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Так, например, одну поддельную ID-карту гражданина Украины дельцы продавали в среднем за 11 тыс. грн.
Готовую «продукцию» рассылали по регионам своим подельникам, которые в дальнейшем переадресовывали ее на почтовые адреса «заказчиков».
Средний размер разовой «оптовой партии» поддельных документов в одну область составлял от 100 до 500 единиц фальшивок.
Судом фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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