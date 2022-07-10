Сбор в Пенсионный фонд: во сколько обойдется акциз за новый автомобиль — Finance.ua

Сбор в Пенсионный фонд: во сколько обойдется акциз за новый автомобиль Сегодня 19:02 — Личные финансы

Сбор в Пенсионный фонд: во сколько обойдется акциз за новый автомобиль

В Украине при первой регистрации электромобиля сбор в Пенсионный фонд платить не нужно, однако это не касается всех других автомобилей.

Об отсутствии сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации электрокара сообщается в Законе Украины от 21 июня 2022 года № 2325-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины... о пересмотре отдельных льгот по налогообложению». То есть, теперь при ввозе электромобиля платится только акциз в размере 1 евро за каждый кВт мощности (то есть 40-120 евро за авто).

При этом во время первой регистрации всех других видов автомобилей в Украине платится сбор в Пенсионный фонд в размере от 3 до 5% его стоимости, в зависимости от размера прожиточного минимума. Стоит отметить, что с 1 июля 2022 г эта сумма увеличилась до 2 508 гривен, однако ставка сбора в ПФ осталась на прежнем уровне и будет изменена только с 1 января следующего года.

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Учитывая предыдущий размер прожиточного минимума 2 481 грн, при определении величины уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой государственной регистрации легкового автомобиля следует применять такие расчеты в зависимости от стоимости легкового автомобиля без учета НДС:

не превышает или равно 409 365 грн (165 размеров п.м.) — уплачивается 3%;

более 409 365 грн, но не превышает или равно 719 490 грн (165 — 290 размеров п.м.) — уплачивается 4%;

более 719 490 грн (290 размеров п.м.) — уплачивается 5%.

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